Kocaman: Kartepeli kadınlarımız çok maharetli

PROJELERİNİ ANLATIYOR
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, SKM programlarına devam ediyor. İlçe genelinde tüm hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Kocaman, yapılan çalışmalar ve gelecek dönem projeler hakkında bilgi veriyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Kocaman’a AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş da programlarında eşlik ediyor.
KARANFİL DAĞITTILAR
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Acısu KARMEK’i ziyaret etti. Ziyarette kadınlara karanfil veren Kocaman, Kadınlar Günü’nü tebrik ederek, “Kartepeli kadınlarımız çok maharetli. Kartepeli kadınlarımız ilçe genelinde hizmet veren kurslarımızda maharetlerini göstermek birlikte aile ekonomisine de katkı veriyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.