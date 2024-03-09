Anadolu Otoyolu'nda korkutan kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi

Son Pişman - Yine TIR, yine TIR hep TIR.

Bu TIR terörü nasıl durdurulacak.

Bakın kaza haberlerine TIR ların rolünü görürsünüz.

Acilen cezalar bu araçlar için 20 katına, 50 katına çıkarılmalı, sebep oldukları kazanın sonuçlarına göre meslekî mahrumiyet cezasıda almalılar, altındaki aracın büyüklüğüne ve gücüne güveniyorlar.

Sorumluluk sahibi, işini hakkıyla ve güvenli şekilde yapan TIR sürücüsü arkadaşlarımızı tenzih ederiz, zaten onlar kurallara uyduğu ve güvenliğe dikkat ettiği için değerleri ve saygınlıkları artacak.