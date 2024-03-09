Anadolu Otoyolu'nda korkutan kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi

Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Osmangazi Köprüsü yol ayrımı mevkisinde Ali D. yönetimindeki 34 HFE 121 plakalı tır, Mustafa A. idaresindeki 34 HNR 431 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Merve A, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Son Pişman - Yine TIR, yine TIR hep TIR.
Bu TIR terörü nasıl durdurulacak.
Bakın kaza haberlerine TIR ların rolünü görürsünüz.
Acilen cezalar bu araçlar için 20 katına, 50 katına çıkarılmalı, sebep oldukları kazanın sonuçlarına göre meslekî mahrumiyet cezasıda almalılar, altındaki aracın büyüklüğüne ve gücüne güveniyorlar.
Sorumluluk sahibi, işini hakkıyla ve güvenli şekilde yapan TIR sürücüsü arkadaşlarımızı tenzih ederiz, zaten onlar kurallara uyduğu ve güvenliğe dikkat ettiği için değerleri ve saygınlıkları artacak.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.