Mart kapıdan baktırdı: Bolu’nun doğa harikası beyaz örtüyle kaplandı

Bolu’nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda da kar yağışı etkili oldu. Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen ziyaretçilerle doldu. Ziyarete gelen tatilciler, manzaraya karşı bol bol fotoğraf çektirerek golf araçlarıyla göl etrafında turlama fırsatı buldu. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.