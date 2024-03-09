Altın yatırımı olanlar dikkat: Yükseliş devam edecek mi?

Altın fiyatlarındaki sert hareketler yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle ons altın ve gram altında her gün yeni bir rekor kırılıyor. Peki altında yükseliş devam eder mi?

Ata Yatırım Portföy Yönetim Direktörü Samet Zağlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Son günlerde FED başkanı Jerome Powell’dan gelen açıklamalar, piyasalara FED’in faiz indirimlerine çok da uzakta olmadığı mesajını verdi ve bu da altın’a güçlü alımlar getirerek, dolar karşısında güçlenmesini sağladı.

Aynı günlerde TL’nin de dolar karşısında değer kaybetmesiyle birlikte, gram altın fiyatlarında yakın geçmişin en sert yukarı hareketini gördük. Altın’daki yükseliş trendinin bir kaç ay daha süreceğini düşünüyorum.

Enflasyonda beklenen düşüşün henüz gerçekleşmemesi ve mevduat faizinin üstünde devam etmesi, fiziki altın’a talebi artırmış olabilir.

Spot ve Kapalıçarşı fiyatlarında bu kadar ayrışma varken fiyat hedefleri de mânâsını bir ölçüde yitiriyor, sağlıklı bir yorum yapabilmek için öncelikle spot fiyatın Kapalıçarşı fiyatını yakalamasını beklemek daha doğru olur. 4- Mevcut konjonktürde altın fiyatlarında günlük düzeltmeler beklesem de genel trendin yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum.

Kaynak: Milliyet