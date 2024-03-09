Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Altın yatırımı olanlar dikkat: Yükseliş devam edecek mi?

ABONE OL Google News Sayfamız

Geçtiğimiz gün 2250 lira seviyesini aşarak önemli bir eşiğin üzerine çıkan gram altın fiyatı rekor üstüne rekor kırdı. Peki altında yükseliş devam eder mi? İşte detaylar...

Altın yatırımı olanlar dikkat: Yükseliş devam edecek mi? mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Altın fiyatlarındaki sert hareketler yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle ons altın ve gram altında her gün yeni bir rekor kırılıyor.  Peki altında yükseliş devam eder mi?

Ata Yatırım Portföy Yönetim Direktörü Samet Zağlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Son günlerde FED başkanı Jerome Powell’dan gelen açıklamalar, piyasalara FED’in faiz indirimlerine çok da uzakta olmadığı mesajını verdi ve bu da altın’a güçlü alımlar getirerek, dolar karşısında güçlenmesini sağladı.

Aynı günlerde TL’nin de dolar karşısında değer kaybetmesiyle birlikte, gram altın fiyatlarında yakın geçmişin en sert yukarı hareketini gördük. Altın’daki yükseliş trendinin bir kaç ay daha süreceğini düşünüyorum.

Enflasyonda beklenen düşüşün henüz gerçekleşmemesi ve mevduat faizinin üstünde devam etmesi, fiziki altın’a talebi artırmış olabilir.

Spot ve Kapalıçarşı fiyatlarında bu kadar ayrışma varken fiyat hedefleri de mânâsını bir ölçüde yitiriyor, sağlıklı bir yorum yapabilmek için öncelikle spot fiyatın Kapalıçarşı fiyatını yakalamasını beklemek daha doğru olur. 4- Mevcut konjonktürde altın fiyatlarında günlük düzeltmeler beklesem de genel trendin yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum.

Kaynak: Milliyet

# Altın, gram altın, tam altın, çeyrek altın, HER, yeni

09 Mar 2024 - 14:28 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.220.133 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Ticaret Bakanı Bolat: Hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz mask
Ticaret Bakanı Bolat: Hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz
Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti mask
Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı mask
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı
Bakan Şimşek'ten 'Fitch' açıklaması: Böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek mask
Bakan Şimşek'ten 'Fitch' açıklaması: Böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek
Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti mask
Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Çiftçilere yaklaşık 400 milyon liralık tarımsal destek ödemesi mask
Çiftçilere yaklaşık 400 milyon liralık tarımsal destek ödemesi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL