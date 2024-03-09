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09 Mar 2024 - 14:33- Gündem G:

Teleferik 25 Mart ile 15 Nisan arası ücretsiz olacak

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Teleferik hattının ilk sürüşlerinin yapıldığı toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hattın halkın kullanımına 25 Mart’ta açılacağını ve 15 Nisan’a kadar ücretsiz olacağını belirtti.

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Teleferik 25 Mart ile 15 Nisan arası ücretsiz olacak
Teleferik 25 Mart ile 15 Nisan arası ücretsiz olacak
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RESMEN AÇILDI

Kartepe’de turizm için büyük bir adım olarak nitelendirilen Kartepe Teleferik Hattı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tamamlandı ve bugün yapılan törenle resmen halkın kullanımına açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından yapılan tanıtım toplantısına Vali Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, MHP ve BBP yöneticileri ve protokol üyeleri katıldı.

Teleferik 25 Mart ile 15 Nisan arası ücretsiz olacak

GÜVENLİK SIKINTISI YOK

Teleferik hattı ile ilgili teknik bilgi veren Raylı Sistemler Daire Başkanı Fatih Gürel, teleferik hattını ağaç kesmeden ekstra maliyetleri göze alarak yaptıklarını belirtti. Seyir keyfi yüksek bir hat oluşturduklarını söyleyen Gürel, “Güvenlik açısından iki ayrı yolcu tahliyesini en yakın istasyona yapacak şekilde ürettik. Halat atma nedeniyle sistem duruyor. Bu nedenle direklere halat detektörleri koyduk. Kabinler, kamera, bas konuş, yangın alarm detektörleri bulunuyor. Acil durumlarda müdahaleyi ön görüyor. Renklerimiz yeşil siyah oldu.

Teleferik 25 Mart ile 15 Nisan arası ücretsiz olacak

3 TELESİYEJ VE 4 KAYAK PİSTİ YAPILACAK

Kuzuyayla’da yapacağımız tesisler de önümüzdeki yıla kadar tamamlayacağız. Telesiyej ve kayak pistlerimiz için ihaleye çıkacağız. Kuzuyayla meydanın geçtiğimizde telesiyej transfer noktası ile zirveye ulaştıracağız. Buradan 4 adet kayak pisti oluşturacağız. Mavi pist seviyesinde olacak. Daha çok amatörlerin ve başlangıç seviyesindeki kayakçıların kullanacağı pistler olacak. Toplamda 3 telesiyej ve 4 kayak pisti olacak. Bölgeyi 365 gün çalışacak bir yer haline getireceğiz” dedi.

Teleferik 25 Mart ile 15 Nisan arası ücretsiz olacak

12 BİN HEKTARI PLANLAYACAĞIZ

Tarihi bir gün yaşandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sonunda o çok konuşulan ama yapılmayan teleferik hattını yaptığımız için mutluyum. Bazı şeyler şehrin hafızasına girmeli. Kartepe’de böyle bir hattın yapılması hiç tartışmasız bir vizyon. Kuzuyayla 12 bin hektar alanda yapılacak çalışma vizyon ve hedef olarak takip edeceği ve başarmak zorunda olduğu yer bu alan. Biz sadece çok önemli bir kısmını yaptık ve yapıyoruz. Green Park Otel’inde içinde bulunduğu bu alanın içini doldurmamız gerekiyor. Biz buranın tamamını planlayacağız. Bunu aklınızdan çıkarmayın ve bunu sahiplenin. Bu açılış değil, sürüşü başlatacağız. İnce işlerin tamamlanmasıyla 25 Mart’a halkın kullanımına açılacak. İncik boncuk işler ama bitmesini istiyorum. 25’inden bayramın sonuna kadar ücretsiz olacak. Gerçekten çok duygulandım ve çok heyecanlıyım” dedi.

Teleferik 25 Mart ile 15 Nisan arası ücretsiz olacak

TURİZM RAKAMLARI KAT KAT ARTACAK

AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli’nin turizminin kaderini değiştiren böylesi bir yatırımın hayata geçmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekibini kutladı. Kocaeli’nin turizm rakamlarını açıklayan Vali Seddar Yavuz ise “2 milyon 300 bin geceleme yaşandı. Bunun 400 bini yabancı uyruklu. Bu teleferik hattı ile bu rakamlar kat kat artacaktır. Bu projeyi yapan Büyükşehir Belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.

Teleferik 25 Mart ile 15 Nisan arası ücretsiz olacak

 HEM GÜVENLİ HEM ÇEVRECİ

Bulunduğu konum ve yapılış şekli ile birçok özelliği içinde barındıran Kartepe Teleferik hattı, gidiş dönüş toplam 9 bin 736 metre uzunluğunda. 16 direkten oluşan teleferik hattının direklerinin uzunluğu 32 ile 45 metre uzunluğunda. Türkiye’nin en yüksek direklerine sahip teleferiği olma özelliğinin yanı sıra inşası sırasında en az ağaç kesilen teleferik hattı olmasıyla da çevreci bir özelliğe sahip. Derbent’ten Kuzuyayla’ya yaklaşık 20 dakikada ulaşımı sağlayan hatta 72 kabin sefer yapacak. 10 kişilik kabinlerin arası 120 metre aralık bulunuyor. Kartepe Teleferik hattı ikili güvenlik önlemi ile de en güvenilir hatlardan biri. Yolculuk yapıldığı sırada elektrik kesilmesi halinde hat kendini kilitliyor ve tekrar jeneratörün devreye girmesi ile çalışmaya başlıyor. Jeneratör devreye girmemesi halinde ise hatta bulunan dizel motor çalışıyor ve tekrar seferlerin yapılmasını sağlıyor.

Teleferik 25 Mart ile 15 Nisan arası ücretsiz olacak
Teleferik 25 Mart ile 15 Nisan arası ücretsiz olacak
Teleferik 25 Mart ile 15 Nisan arası ücretsiz olacak
Teleferik 25 Mart ile 15 Nisan arası ücretsiz olacak

 

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09 Mar 2024 - 14:33 Kocaeli/ Kartepe- Gündem --- Okunma

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