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Gölcüklü çocuklar geleneksel Ramazan akşamları coşkusunu yaşayacak

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Gölcük Belediyesi tarafından bu yıl da düzenlenecek olan “Ramazan Ayı Çocuk Şenliği” etkinliklerinde çocuklar; geleneksel Ramazan akşamları atmosferi eşliğinde bir kez daha eğlence dolu anlar yaşayacak.

Gölcüklü çocuklar geleneksel Ramazan akşamları coşkusunu yaşayacak mask
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Gölcük Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara Ramazan ayı boyunca bir kez daha eğlenceli anlar yaşatacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu bir program takvimi hazırlayan Gölcük Belediyesi; “Ramazan Ayı Çocuk Şenliği” etkinlikleri ile ilçede yaşayan çocukların doyasıya eğlenmelerini sağlayacak. Geleneksel Ramazan eğlenceleri olan Hacivat ve Karagöz, Nasrettin Hoca ile İbiş’in canlı gösterileri, çocuk eğlenceleri, maskotlar ve ikramların yer alacağı etkinlikler, ilçenin 10 ayrı noktasında çocukları ağırlayacak.

RAMAZAN GELENEKLERİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARILACAK

Ramazanın manevi atmosferini çocuklara anlatarak, Ramazan geleneklerini yaşatma amacıyla düzenlenecek Gölcük Belediyesi Ramazan Ayı Çocuk Şenliği’nde geleneksel Türk tiyatrosundan oyunlar sahnelenecek. Etkinliklerde; eğlenceli çocuk oyunları, illüzyon gösterileri, Hacivat ve Karagöz, Nasrettin Hoca ile İbiş, kavuklu pişekar, karakterleri ile çocuklara eğlenceli anlar yaşatılacak. Etkinliklerde çocuklara, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram edilecek.

EĞLENCE DOLU ETKİNLİKLER KERVANSARA’DA BAŞLAYACAK

İlçenin 10 ayrı noktasında düzenlenecek Gölcük Belediyesi Ramazan ayı Çocuk Şenliği; 12 Mart Salı günü saat 20.30’da Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda başlayacak. Tarihi yapıda ağırlanacak Gölcüklü çocuklar, eğlence ve kahkaha dolu bir akşam yaşayacak. Ramazan ayı boyunca ilçeyi gezerek çocuklarla buluşacak olan etkinlikler 6 Nisan Cumartesi akşamı yine Kervansaray’da sona erecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukları unutmadıklarını ifade eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm çocukları etkinliklere davet etti.

HAYDİ ÇOCUKLAR RAMAZAN COŞKUSUNA

Geleneksel Ramazan ayı eğlenceleri ile dolu Ramazan Ayı Çocuk Şenliği ile çocukların kahkahaları Gölcük’te yankılanacak. Etkinlikler; 15 Mart Cuma akşamı Ulaşlı Gençlik Merkezi’nde, 16 Mart Cumartesi günü Yazlık Kültür Merkezi, 19 Mart Salı günü Değirmendere Kültür Merkezi, 22 Mart Cuma günü Şirinköy Kültür Merkezi, 26 Mart Salı akşamı Gölcük Kongre Sarayı, 28 Mart Perşembe günü Gölcük Sanat Galerisi, 29 Mart Cuma günü İhsaniye Düğün Salonu, 2 Nisan Halıdere Meydan, 4 Nisan Perşembe günü Değirmendere Yalı Evleri Amfi Tiyatro son olarak da 06 Nisan Perşembe günü Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda çocuklarla buluşacak.

Kaynak: BÜLTEN

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09 Mar 2024 - 14:48 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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