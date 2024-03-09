Süper Lig’de liderlik maçı

BAĞDATSPOR MU, BEYLİKBAĞI MI?
Süper Amatör Lig’de normal sezonda A Grubu’nu şampiyon bitiren Bağdatspor, aynı grupta alan, ligde üçüncü olan Beylikbağıspor ile bu kez Play-Off’ta karşılaşacak. Ligde rakibini deplasmanda yenen, Avni Kalkavan Stadı’nda ise 3-3 berabere kalan Bağdatspor, Play-Off’ta liderlik maçına çıkıyor. 4’er puanlı iki takımın Avni Kalkavan Stadı’nda 15.00’de başlayacak maçta B Klasman hakemimiz Abdülbaki Ayyıldız düdük çalacak.
SÜPER AMATÖR LİG PLAY-OFF PUAN DURUMU
SÜPER LİG PLAY-OFF’TA
ÜÇÜNCÜ HAFTANIN PROGRAMI
10 MART PAZAR
Avni Kalkavan Stadı
15.00 Bağdatspor-Beylikbağıspor
Karamürsel Stadı
15.00 Karamürselspor-Darıca Türkeli Gençlik
Körfez Esentepe Stadı
15.00 Körfez GB-Çayırovaspor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.