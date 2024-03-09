Körfez mi, Çayırova mı?

ESENTEPE’DE ÖNEMLİ BULUŞMA
Pazar gününün bir diğer önemli maçında 3’er puanlı iki takım karşı karşıya gelecek. Son maçında Bağdatspor’a 2-0 yenilen Körfez GB, bu kez evinde ilk galibiyetini hafta içinde deplasmanda Darıca Türkeli Gençlikspor’u son dakika golüyle 1-0 yenerek elde eden Çayırovaspor’u konuk edecek. Körfez GB’de cezalı Fatih Berber yok. Yeniden toparlanan, sorunlarını çözen Çayırovaspor, bu maçı çıkış karşılaşması olarak görüyor. İki takım içinde çok büyük önem taşıyan karşılaşmayı kazanan takım BAL iddiasını devam ettirecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.