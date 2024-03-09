Körfez mi, Çayırova mı?

ESENTEPE’DE ÖNEMLİ BULUŞMA

Pazar gününün bir diğer önemli maçında 3’er puanlı iki takım karşı karşıya gelecek. Son maçında Bağdatspor’a 2-0 yenilen Körfez GB, bu kez evinde ilk galibiyetini hafta içinde deplasmanda Darıca Türkeli Gençlikspor’u son dakika golüyle 1-0 yenerek elde eden Çayırovaspor’u konuk edecek. Körfez GB’de cezalı Fatih Berber yok. Yeniden toparlanan, sorunlarını çözen Çayırovaspor, bu maçı çıkış karşılaşması olarak görüyor. İki takım içinde çok büyük önem taşıyan karşılaşmayı kazanan takım BAL iddiasını devam ettirecek.