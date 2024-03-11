KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
- İlçemizde bulunan 1 adet tarla ve 2 adet işyeri, 3 yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak üzere ihale edilecektir.
- İhalesi 19.03.2024 Salı günü Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı odasında yapılacaktır.
- İhale şartnamesi Belediye Gelir Müdürlüğünden temin edilebilir.
- Tahmin edilen kira bedeli ve geçici teminatı,
Sıra
İşyeri Adresi
Aylık Tahmini Kira Bedeli
Geçici
Faaliyet alanı
İhale Saati
1
İhsaniye Mahallesi
5.000,00 TL ( Yıllık )
5.400,00 TL
Tarla
10:00
2
Dereköy Mahallesi Sahil
9.500,00 TL ( Aylık )
10.260,00 TL
İşyeri
10.00
3
Ereğli Mahallesi Hürriyet
8.300,00 TL ( Aylık )
8.964,00 TL
İşyeri
10.00
- Gerçek Kişilerden: İkametgah belgesi,Nüfus cüzdan belgesi,Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname veya vekalet edene ait imza sirküleri, Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi, tarım arazileri için ziraat odası kayıt belgesi.
- Tüzel Kişilerden : İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından , Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri.
- Ortak girişimlerde : Ortak girişim beyannamesi.
- Geçici teminat alındısı( teminat mektubu veya makbuz)
-İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerden Belediyemize emlak,ç.t.v, kira vb gibi borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- İhale belgelerini içeren dosya mesai saati içinde ihale gününden bir gün önce Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.