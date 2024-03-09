Çetinkaya’ya Ereğli’de sevgi seli

ÇALIŞMALARINI EREĞLİ’DE SÜRDÜRDÜ
AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya seçim çalışmalarını Ereğli’de sürdürdü. Bölge sakinleri tarafından sevgiyle karşılanan Başkan Adayı Çetinkaya, “Karamürsel Belediye Başkanlığına aday olmuş bir kardeşiniz olarak geldim. Beni coşkuyla karşıladığınız için çok teşekkür ederim” dedi.
TEK TEK FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
Mesut Çetinkaya şöyle devam etti: “Benim tek davam milletimize, Karamürsel’imize hizmet etmek olacak. Karamürsel’de kimse aç yatağa girmeyecek. Karamürsel’de kimse odunu, kömürü ve doğalgazı olmadığı için üşümeyecek. Hiçbir çocuk yırtık ayakkabıyla, montla okula gitmeyecek, sıra arkadaşına mahcup olmayacak.” Ziyarete katılan Ereğli Muhtarı Ali Yılmaz ve mahalle sakinleri Mesut Çetinkaya’ya yoğun ilgi göstererek tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.