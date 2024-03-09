Çetinkaya’ya Ereğli’de sevgi seli

ÇALIŞMALARINI EREĞLİ’DE SÜRDÜRDÜ

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya seçim çalışmalarını Ereğli’de sürdürdü. Bölge sakinleri tarafından sevgiyle karşılanan Başkan Adayı Çetinkaya, “Karamürsel Belediye Başkanlığına aday olmuş bir kardeşiniz olarak geldim. Beni coşkuyla karşıladığınız için çok teşekkür ederim” dedi.

TEK TEK FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Mesut Çetinkaya şöyle devam etti: “Benim tek davam milletimize, Karamürsel’imize hizmet etmek olacak. Karamürsel’de kimse aç yatağa girmeyecek. Karamürsel’de kimse odunu, kömürü ve doğalgazı olmadığı için üşümeyecek. Hiçbir çocuk yırtık ayakkabıyla, montla okula gitmeyecek, sıra arkadaşına mahcup olmayacak.” Ziyarete katılan Ereğli Muhtarı Ali Yılmaz ve mahalle sakinleri Mesut Çetinkaya’ya yoğun ilgi göstererek tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: BÜLTEN