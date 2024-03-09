Erol Ölmez hız kesmiyor

GÖRDÜĞÜ İLGİ VE SEVGİDEN MEMNUN

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, cuma günü geniş bir katılımla gerçekleştirdiği seçim beyanname tanıtım toplantısının ardından seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kandıra’nın kırsal bölgelerinde yoğun tempoda çalışarak sıkılmadık el bırakmayan Erol Ölmez’in son durağı Süllü, Ferizli ve Döngelli Mahallesi oldu. Bir mahalleden diğerine geçen ve karşılaştığı her hemşehrisinin elini sıkan Erol Ölmez, gördüğü ilgi ve sevgiden memnun kaldı.

“ELİMDEN GELENİN FAZLASINI YAPACAĞIM”

Vatandaşların taleplerini dinleyen ve yeni dönem yapılacak çalışmaları anlatan Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, “Sizleri dinlemek, taleplerinizi almak için geldim. Birlikte Kandıra olmaya, bir olmaya benimle var mısınız? Gönlünü açan, teveccüh gösteren herkese kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemde Kandıra için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Bana vereceğiniz destekle Kandıra’yı daha iyi yarınlara birlikte taşıyacağız” dedi.

Kaynak: BÜLTEN