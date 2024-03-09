İftar için planlar yapanlar işte fiyatlar... Bin 250 liraya iftar menüsü

2024 yılı Ramazan ayı, 11 Mart-9 Nisan tarihleri arasında geçirilecek. Oruçların tutulacağı Ramazan ayına kısa bir süre kala Kocaeli’deki kafe-restoranların, orucunu dışarıda açmayı planlayan vatandaşlar için hazırladığı menülerini derledik. Son dönemde iğneden ipliğe kadar pek çok ürün ve hizmette yaşanan fiyat artışından ramazan menüleri de payını düşüne almış gibi görünürken fiyatlar dikkat çekti. Menülerde genel olarak iftariyelik ürünler, çorba, salata, tatlı, su ve çay yer alırken ana yemekte değişiklikler yaşanıyor.

MİNİKÖŞK RAMAZAN MENÜLERİ VE FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE: Köfte Menü-380 TL, Sucuk Menü-380 TL, Dana Biftek Menü-410 TL, Kuzu Biftek Menü-425 TL, Kuzu Şiş Menü-425 TL, Tavuk Menü-345 TL, Satır Et Menü-410 TL, 4 Kişilik Aile Menüleri Köfte Menü-1.460 TL, 4 Kişilik Aile Menüleri Tavuk Menü-1.210 TL

KARAMÜRSEL YELKEN MARİNA CAFE VE BRİSTO RAMAZAN MENÜLERİ VE FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE: Beyaz Alakent Menü-290 TL, Bonfile Alakent Menü-380 TL, Köfte Menü-320 TL, Çocuk Menü-175 TL

KARTEPE ALEX VİLLAGE LİFE OTEL RAMAZAN MENÜLERİ VE FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE: Tavuk Menü-500 TL, Köfte Menü-600 TL, Et Menü-750 TL

İZMİT ŞELALE PARK CAFE&RESTORANT RAMAZAN MENÜLERİ VE FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE: Hünkârbeğendi Menü-550 TL, Kiremitte Kavurma Menü-550 TL, Asya Usulü Tavuk Menü- 400 TL, Izgara Köfte Menü-400 TL

KARAMÜRSEL SD SAKLI CAFE&BRİSTO RAMAZAN MENÜLERİ VE FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE: Kırmızı Et Menü-450 TL, Beyaz Et Menü-400 TL, Köfte Menü-400 TL

GEBZE IZZGARA IZZGARA RAMAZAN MENÜLERİ VE FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE: Tavuk Köfte Menü-390 TL, Dana Köfte Menü-430 TL, Karışık Izgara Menü-495 TL, Karışık Spesiyal Menü-520 TL

KARTEPE MAŞUKİYE DEĞİRMEN ALABALIK RAMAZAN MENÜLERİ VE FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE: Menü 1-650 TL (Piliç Topkapı, piliç hünkârbeğendi, kiremitte alabalık, kiremitte köfte ya da kiremitten tavuktan biri ve diğer ürünler), Menü 2-750 TL (Püreli rosto köfte, ızgara köfte ya da ızgara tavuktan biri ve diğer ürünler), Menü 3-950 TL (Karışık ızgara, dana rosto ya da etli hünkarbeğendiden biri ve diğer ürünler)

KARTEPE SEYR-ET KAHVALTI&MANGALBAŞI RAMAZAN MENÜLERİ VE FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE: Menü 1-650 TL (Tavuk ızgara ve diğer ürünler), Menü 2-750 TL (Izgara köfte ve diğer ürünler), Menü 3-1.000 TL (Kavurma ve diğer ürünler), Menü 4- 1.250 TL (Karışık ızgara)