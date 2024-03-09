Karamürsel’de kim kazanacak?

KARAMÜRSELSPOR’UN KONUĞU TÜRKELİ GENÇLİK
Süper Lig’de son haftalarda Play-Off’a kalmayı başaran Karamürselspor, grubunu şampiyon bitirip, tarihi bir başarıya imza atan ancak Play-Off’ta ilk iki maçını kaybeden Darıca Türkeli Gençlikspor’u ağırlayacak. Normal sezonda bu iki takım arasında oynanan ilk maçı Darıca’da Karamürselspor 4-1 kazanmıştı. Karamürsel’de oynanan ikinci maç ise 3-3 berabere bitmişti. Bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek iki takım arasındaki maç çok daha önem taşıyor. Karamürsel Stadı’ndaki maçı Sabit Selvi yönetecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.