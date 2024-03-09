Karamürsel’de kim kazanacak?

KARAMÜRSELSPOR’UN KONUĞU TÜRKELİ GENÇLİK

Süper Lig’de son haftalarda Play-Off’a kalmayı başaran Karamürselspor, grubunu şampiyon bitirip, tarihi bir başarıya imza atan ancak Play-Off’ta ilk iki maçını kaybeden Darıca Türkeli Gençlikspor’u ağırlayacak. Normal sezonda bu iki takım arasında oynanan ilk maçı Darıca’da Karamürselspor 4-1 kazanmıştı. Karamürsel’de oynanan ikinci maç ise 3-3 berabere bitmişti. Bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek iki takım arasındaki maç çok daha önem taşıyor. Karamürsel Stadı’ndaki maçı Sabit Selvi yönetecek.