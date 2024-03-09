Hatimli teravih namazı kılınacak camiler belli oldu

11 Mart’ta başlayacak Ramazan ayı öncesi Kocaeli’de, hatimli teravih namazı kılınacak camiler Kocaeli Müftülüğü tarafından açıklandı. Bugün için açıklanan listede 9 ilçe ve 22 camide hatimli teravih namazı kılınacağı ilan edilse de yeni haftada yeni camilerin de listeye ekleneceği öğrenildi. İl Müftülüğü tarafından açıklanan ilk listede Çayırova, Dilovası ve Kandıra’da hatimli teravih kılınacak olan camiler yer almadı. İlk teravih, hatimli teravih namazı 10 Mart Pazar günü kılınacak ve Ramazan Ayı süresince devam edecek.
-BAŞİSKELE’DE KILINACAK CAMİLER: Atakent Mahallesi Aksa Cami, Döngel Mahallesi Merkez Cami, Barbaros Mahallesi Fatih Cami, Yeniköy Merkez Mahallesi Hacı Hasan Ceyhan Cami, Fatih Mahallesi Yuvacık Fatih Cami
-DARICA’DA KILINACAK CAMİLER: Sırasöğütler Mahallesi İrfaniye Cami
-DERİNCE’DE KILINACAK CAMİLER: Fatih Sultan Mahallesi Yıldız Cami
- GEBZE’DE KILINACAK CAMİLER: Tatlıkuyu Mahallesi Hoca Osman Cami, İstasyon Mahallesi Hacı Ömer Yalız Cami, Adem Yavuz Mahallesi Hızır Ali Hicret Cami
-GÖLCÜK’TE KILINACAK CAMİLER: Piyalepaşa Mahallesi Hacı Fatma Kahraman Cami
- İZMİT’TE KILINACAK CAMİLER: Cedit Mahallesi Baç Çınarlı Cami, Tepecik Mahallesi Fevziye Cami, Yeşilova Mahallesi Beyazıt Cami, Kadıköy Mahallesi Zincirlikuyu Cami, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Merkez Yeni Cami
- KARAMÜRSEL’DE KILINACAK CAMİLER: Kayacık Mahallesi Cami
- KARTEPE’DE KILINACAK CAMİLER: İstasyon Mahallesi Köseköy İstasyon Tepecik Cami, Köseköy Mahallesi Merkez Cami, Acısu Mahallesi Seyyide Aişe Hatun Cami, Suadiye Mahallesi Suadiye Merkez Cami
- KÖRFEZ’DE KILINACAK CAMİLER: Güney Mahallesi Çarşı Cami
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ahmet K. - Yahu nerden çıkarırlar bu adetleri.. İslam adet değil kuran/vahiy dinidir. Bir kere teravi diye bir namazın var olduğu bile sahih değil kaç rekat hiç belli değil şimdi de tutturdular hatimle teravi..
Selçuk Mutlu - Güney mahallesi çarşı camii hocalarımızdan Allah razı olsun
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.