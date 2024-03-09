Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
09 Mar 2024 - 15:55- Gündem G:

Hatimli teravih namazı kılınacak camiler belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Müftülüğü, Ramazan ayında hatimli teravih namazının kılınacağı camileri açıkladı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Hatimli teravih namazı kılınacak camiler belli oldu mask
Hatimli teravih namazı kılınacak camiler belli oldu
Hatimli teravih namazı kılınacak camiler belli oldu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

11 Mart’ta başlayacak Ramazan ayı öncesi Kocaeli’de, hatimli teravih namazı kılınacak camiler Kocaeli Müftülüğü tarafından açıklandı. Bugün için açıklanan listede 9 ilçe ve 22 camide hatimli teravih namazı kılınacağı ilan edilse de yeni haftada yeni camilerin de listeye ekleneceği öğrenildi. İl Müftülüğü tarafından açıklanan ilk listede Çayırova, Dilovası ve Kandıra’da hatimli teravih kılınacak olan camiler yer almadı. İlk teravih, hatimli teravih namazı 10 Mart Pazar günü kılınacak ve Ramazan Ayı süresince devam edecek. 

-BAŞİSKELE’DE KILINACAK CAMİLER: Atakent Mahallesi Aksa Cami, Döngel Mahallesi Merkez Cami, Barbaros Mahallesi Fatih Cami, Yeniköy Merkez Mahallesi Hacı Hasan Ceyhan Cami, Fatih Mahallesi Yuvacık Fatih Cami

-DARICA’DA KILINACAK CAMİLER: Sırasöğütler Mahallesi İrfaniye Cami

-DERİNCE’DE KILINACAK CAMİLER: Fatih Sultan Mahallesi Yıldız Cami

- GEBZE’DE KILINACAK CAMİLER: Tatlıkuyu Mahallesi Hoca Osman Cami, İstasyon Mahallesi Hacı Ömer Yalız Cami, Adem Yavuz Mahallesi Hızır Ali Hicret Cami

-GÖLCÜK’TE KILINACAK CAMİLER: Piyalepaşa Mahallesi Hacı Fatma Kahraman Cami

- İZMİT’TE KILINACAK CAMİLER: Cedit Mahallesi Baç Çınarlı Cami, Tepecik Mahallesi Fevziye Cami, Yeşilova Mahallesi Beyazıt Cami, Kadıköy Mahallesi Zincirlikuyu Cami, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Merkez Yeni Cami

- KARAMÜRSEL’DE KILINACAK CAMİLER: Kayacık Mahallesi Cami

- KARTEPE’DE KILINACAK CAMİLER: İstasyon Mahallesi Köseköy İstasyon Tepecik Cami, Köseköy Mahallesi Merkez Cami, Acısu Mahallesi Seyyide Aişe Hatun Cami, Suadiye Mahallesi Suadiye Merkez Cami

- KÖRFEZ’DE KILINACAK CAMİLER: Güney Mahallesi Çarşı Cami

# hatim, ahur, iftar, Cami, Kocaeli Müftülüğü, karamürsel, Ramazan, Kocaeli, İzmit, Gebze, Kartepe, yeni, Körfez

09 Mar 2024 - 15:55 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.220.133 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Ahmet K. - Yahu nerden çıkarırlar bu adetleri.. İslam adet değil kuran/vahiy dinidir. Bir kere teravi diye bir namazın var olduğu bile sahih değil kaç rekat hiç belli değil şimdi de tutturdular hatimle teravi..

Yanıtla . 1Beğen . 5Beğenme 09 Mart 17:32
01

Selçuk Mutlu - Güney mahallesi çarşı camii hocalarımızdan Allah razı olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mart 17:20

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Çayırova Belediyesi Engelliler Merkezi hizmete açıldı mask
Çayırova Belediyesi Engelliler Merkezi hizmete açıldı
Gölcüklü çocuklar geleneksel Ramazan akşamları coşkusunu yaşayacak mask
Gölcüklü çocuklar geleneksel Ramazan akşamları coşkusunu yaşayacak
Mobilya sektörü 2024'e hızlı giriş yaptı mask
Mobilya sektörü 2024'e hızlı giriş yaptı
Mart kapıdan baktırdı: Bolu’nun doğa harikası beyaz örtüyle kaplandı mask
Mart kapıdan baktırdı: Bolu’nun doğa harikası beyaz örtüyle kaplandı
Kocaeli Valisi Yavuz'dan ramazan ayı mesajı mask
Kocaeli Valisi Yavuz'dan ramazan ayı mesajı
Kocaman: Kartepeli kadınlarımız çok maharetli mask
Kocaman: Kartepeli kadınlarımız çok maharetli

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL