Lider gitti, lider dönüyor

KOCAELİSPOR U-19 DE PLASMANDA SULTANBEYLİ’Yİ MAĞLUP ETTİ
Geçen hafta sahasında Beyoğlu Çarşıspor’u yenerek maç fazlasıyla averajla liderliğe yükselen Kocaelispor U-19 takımı, cumartesi günü deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor sınavındaydı. Yeşil-Siyahlı ekip, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda iki gol daha bulan Kocaelisporlu gençler sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu haftayı bay geçecek olan Kocaelispor’a 3 puanı getiren golleri Mikdat Çil, Bünyamin Dalkılıç ve penaltıdan Mustafa Ege Bilim attı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Son Pişman - Hiç olmazsa gençler umut veriyor, bixi bir nebze rahatlatıyor bu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.