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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
09 Mar 2024 - 16:09- Spor G:

Lider gitti, lider dönüyor

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Gelişim Ligi U-19 yaş grubunda haftaya maç fazlasıyla lider giren Kocaelispor, cumartesi günü İstanbul deplasmanında Sultanbeyli Belediyespor’a konuk oldu. Yeşil-Siyahlı ekip, rakibini 3-0 yendi, averajla da olsa liderliğini devam ettirdi.

Uğur Uludağ
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KOCAELİSPOR U-19 DE PLASMANDA SULTANBEYLİ’Yİ MAĞLUP ETTİ

Geçen hafta sahasında Beyoğlu Çarşıspor’u yenerek maç fazlasıyla averajla liderliğe yükselen Kocaelispor U-19 takımı, cumartesi günü deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor sınavındaydı. Yeşil-Siyahlı ekip, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda iki gol daha bulan Kocaelisporlu gençler sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu haftayı bay geçecek olan Kocaelispor’a 3 puanı getiren golleri Mikdat Çil, Bünyamin Dalkılıç ve penaltıdan Mustafa Ege Bilim attı.

# hafta, kocaelispor
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09 Mar 2024 - 16:09 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Son Pişman - Hiç olmazsa gençler umut veriyor, bixi bir nebze rahatlatıyor bu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mart 16:33

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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