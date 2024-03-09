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Ümit Özdağ, Kocaelili seçmenle bir araya geldi

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2024 Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaelili seçmenle bir araya geldi.

Muhammet Emin Can
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Ümit Özdağ, Kocaelili seçmenle bir araya geldi mask
Ümit Özdağ, Kocaelili seçmenle bir araya geldi
Ümit Özdağ, Kocaelili seçmenle bir araya geldi
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AÇIKLAMA YAPTI VE İZMİT’TEN AYRILDI

31 Mart'ta gerçekleşecek 2024 Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'ye geldi. Farklı ilçelerde vatandaşla bir araya gelen Özdağ, İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda Merkez Bankası'na yakın bölümde seçmeni ve Kocaelili vatandaşlarla bir araya geldi. Zafer Partisi İl Başkanı Ender Oğuz başta olmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nermin Tol, ilçe belediye başkan adayları ve meclis üyesi adaylarının eşlik ettiği Özdağ açıklamalarda bulundu. Özdağ açıklaması sonrası seçim otobüsüne geri dönerek İzmit'ten ayrıldı.

Ümit Özdağ, Kocaelili seçmenle bir araya geldi

ATATÜRK CUMHURİYET’İ SİZLERE EMANET ETTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıklamasında "Ülkemize dışarıdan gelenlerin sayısı artıyor, bu ülkeye gelenlerin doğumlarıyla sayıları artıyor. Ülkemiz sessiz bir istila içerisinde. Bugün bu ülke içerisinde siz sigorta primi ödemezseniz ameliyat olamazsınız ama Suriyeli ve sığınmacılar oluyor. Bu vatan sizin vatanınız, kimse elinizden alamaz. Bu vatana sahip çıkın, yurtdışına gidin ama orada öğrendiklerinizi ülkenize vermek için geri gelin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'i sizlere emanet etti.

300 YIL ÖNCE YOKTULAR BUNU UNUTMAYIN

Umutsuz insanlar olmayacağız. Bu ülkede parlamenter sistemi yeniden çalıştıracağım ve sizler daha güzel bir ülkede yaşayacaksınız. Mücadele ederek ülkemizi istiladan kuracağız. Bugün büyük devlet olduğunu söyleyenler bundan 300 yıl önce yoktular, bunu unutmayın. 31 Mart için hep birlikte mücadele edeceğiz. Anne ve babalarınızı sizlere emanet ediyorum gençler. Sizler annelerimize ve babalarınıza ülkemizin bir göçmenistan olmaması gerektiğini anlatın" ifadelerini kullandı. 

Ümit Özdağ, Kocaelili seçmenle bir araya geldi

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09 Mar 2024 - 18:14 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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