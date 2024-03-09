Hüseyin Baş Kocaeli’de konuştu: “Bu seçim mesaj verebileceğimiz seçimdir”

HÜSEYİN BAŞ ESNAFI ZİYARET ETTİ

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş bugün Kocaeli’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Hüseyin Baş’a Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can, İzmit Belediye Başkan Adayı Cahit Barutçu başta olmak üzere partililer eşlik etti. Baş, İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk’ü ziyaret ederek sohbette bulundu ve Fethiye Caddesi esnafı ile selamlaştı.

ALTERNATİF İÇİN BTP OLARAK ÇALIŞIYORUZ

BTP Genel Başkanı Baş yaklaşan yerel seçimlere dönük yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Siyasete küsmüş bir vatandaşımız var. Bu noktada çok haklılar çünkü siyasette vatandaşın verebileceği şey bir tane oy. Verdiği oy karşılığında alması gereken birçok şey var. Ekonomisinin iyi olması gerekiyor. Sosyal ortamın iyi olması gerekiyor. Hukukun ve adaletin temin edilmiş olması gerekiyor. Ama vatandaşımız verdiği o oy karşılığında bunların hiçbirini temin edemediği için siyasetten beklentisi kalmıyor. Vatandaşımızın, siyasette bilinen isimler ve partilerden memnun olmadığı takdirde başka alternatifleri olduğunu göstermek için Türkiye’nin her yerinde adaylarımızla bizde BTP olarak çalışmalarımızı yapıyoruz.

MESAJ VEREBİLECEĞİMİZ BİR SEÇİMDİR

Yerel seçimler Türkiye'nin genel siyasetini etkileyebilecek kıvamda seçimler olmuyor ama en azından iktidar sahiplerine hem ana muhalefet ve muhalefet sahiplerine, mecliste koltukları dolduranlara, bu seçimlerde toplum olarak ‘biz sizin kurduğunuz düzeni istersek bir parmak şıklatmayla yıkabiliriz’ mesajını verebileceğimiz seçimdir. Biz de BTP olarak bunu sağlamaya çalışıyoruz. Umarım seçimde de bunu elde edeceğimize inanıyorum.

EKONOMİ ÇOK KÖTÜYE GİDEBİLİR

Türkiye ekonomisi her geçen gün daha kötü noktaya gitmiştir. Bugünden sonra daha iyi bir noktaya gideceğini işaret ederek hiçbir belirti yoktur. Daha da kötüye gidecek bir ekonomi bekliyoruz. Enflasyonun ve faizlerinin yükselebileceğini, insanların krediye ulaşamayacağı bir noktada kalacağını, dövizin patlayabileceğini bilhassa ekonominin çok kötü bir noktaya gidebileceğini öngörüyoruz. Bunların çözümü sandıktır, siyasettir. Biz de bunun için gayret ediyoruz. İnşallah Türkiye'deki bu sorunları hep birlikte aşacağız.

GENÇLER KAVGAYI DEĞİL BARIŞI SEÇSİN

Gençlere bir cümle söylemek istiyorum; Kavgayı değil, barışı istesinler. Bütün partiler onlara kavgayı gösterirken biz BTP olarak gençlerimize barışın yolunu göstermek istiyoruz. Bizimle olsunlar. Gerçekten bunu yaptıklarında Türkiye barış içinde huzurlu ve aydınlık yarınlara yürüyen bir ülke olacaktır.”