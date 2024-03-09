Çayırova Belediyesi Engelliler Merkezi hizmete açıldı

Göreve geldiği günden bu yana Çayırova’daki özel bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için birçok hizmete ve çalışmaya imza atan Çayırova belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu alanda bir büyük eseri daha, Çayırova’ya kazandırdı. İlçedeki özel bireylerin sosyal, kültürel, spor ve eğitim yaşamlarına sonsuz katkılar sağlayacak ve onların yaşamlarını kolaylaştıracak Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nin açılış kurdelesi kesildi. Akse Mahallesi’nde inşa edilen ve kompleks yapısıyla özel bireylerin birçok ihtiyacına yanıt verecek Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nin açılış törenine Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, MKYK Üyesi İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, kent protokolü, siyasi parti ilçe temsilcileri, STK’lar, muhtarlar, özel bireyler ve aileleri katılım gösterdi.

“BİR HAYALİMİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda ilk olarak Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nin yapım sürecine ilişkin bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonra kürsüye çıkarak bir selamlama konuşması gerçekleştiren Bünyamin Çiftçi, “Ben sizleri ve Çayırova’mı çok seviyorum. Çocukluğumun geçtiği ve halen daha yaşamakta olduğum Çayırova’ma hizmet etmeyi çok seviyorum. Bugün burada büyük bir hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz.

“ÖZEL KARDEŞLERİMİZE HİZMET EDECEĞİZ”

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özel kardeşlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu mekan sayesinde özel kardeşlerimize yaptığımız hizmetleri daha kapsamlı bir şekilde devam ettireceğiz. Çayırova’ya hizmet sevdasıyla çıktığımız bu yolda ilçemize güzel eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız bu mekanı yapmadan önce Türkiye’nin birçok noktasındaki yerleri gezdik ve oralardan fikirler aldık. İhtiyaç duyulan her alanda hizmet versin düşüncesiyle bu eseri inşa ettik.

“AİLELERİN TALEPLERİNE YANIT VERECEK”

Sadece bir bina olmasın, ailelerimizin taleplerini de karşılasın istedik. Engelli bireylerimizin gündüz ve gece konaklamasına imkan sağlayacak bir bina yaptık. Ailelerimizin ve özel bireylerimizin sosyalleşmesi için bu merkezimizde çalışmalar yaptık. Eğitim atölyeleri ve eğitim odalarıyla, konferans salonundan, veli eğitim odasına, spor salonundan, sesli kütüphanesine kadar her şeyi düşündük. Dış ve iç mekanlarıyla tüm detayları düşünülmüş bir projeyi hayata geçirdik.

“HEPSİ BİZİM YAVRULARIMIZ”

Ayrıca bu binanın bir kısmı, birinci, ikinci ve üçüncü kademe olarak özel bireylerimize eğitim yuvası olacak. Özel bireylerimiz burada okula gelecek. Biz sizlere hizmet etme şerefini yaşıyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin, bütün özel bireylerimiz bizim özel bireylerimiz, bütün yavrularımız, bizim yavrularımız. Bugüne kadar bize verdiğiniz desteklerden ötürü, bu eserin kazandırılmasında emeği olan tüm kardeşlerimize ve büyüklerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Çiftçi’nin akabinde söz alan Kaymakam Önal ise şunları aktardı;

“BÜYÜK BİR İHTİYAÇ KARŞILANIYOR”

“Bizler yöneticiler olarak, toplumu ilgilendiren konularda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bugün gururluyuz, artık ilçemizde özel eğitime gerek duyan çocuklarımızın anneleri babalar rahat edecek, özel kardeşlerimiz ihtiyaç duydukları hizmeti alacak. Bu merkezimiz ilçemizdeki büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Bu anlamda belediyemiz görevini fazlasıyla yerine getiriyor.” Konuşmaların ardından merkezin yapımında emeği geçen hayırseverlere plaket takdim edildi ve merkezin kurdelesi büyük alkışlarla kesildi. Protokolün, merkezde yaptığı geziyle açılış programı sona erdi.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Kurdelesi kesilen Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde, konferans salonu, spor salonu, bireysel ve grup eğitim odaları, empati kafe, müzik odası, resim ve görsel sanatlar odası, fizik tedavi odası, veli eğitim odaları, konaklama odası, sergi ve fuaye alanı, engelsiz park, teknoloji eğitim ve uygulama odası, engelliler stratejik araştırmalar merkezi ve birinci, ikinci, üçüncü kademe özel eğitim okulu yer alacak.

Kaynak: BÜLTEN