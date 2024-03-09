Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Tahsin Kaya vefat etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "1986-1989 yılları arasında Fenerbahçe'mizin başkanlığını yapan, 3117 sicil numaralı yüksek divan kurulu üyemiz ve kulübümüze büyük emekleri olan Tahsin Kaya'nın vefat haberini çok büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.
İş insanı olarak Türkiye ekonomisine büyük katkıları olan Kaya'nın 3 yıllık başkanlık döneminde sarı-lacivertlilerin önemli başarılar yaşadığı bildirildi. Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 1988-1989 sezonunda 103 gol atarak Süper Lig şampiyonu olduğu ve Başbakanlık Kupası'nı kazandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Merhum başkanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
TFF'den taziye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kaya'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübünün eski başkanlarından Tahsin Kaya'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Tahsin Kaya'ya Allah'tan rahmet kederli ailesi, yakınları ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.