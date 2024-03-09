Kırklareli'nde vahşet: Oğlunu ve eşini öldürüp tarlaya gömdü

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da eşi Z.B. (43) ile oğlu Ö.B'yi (24) öldürdüğü iddiasıyla C.B'yi teknik takibe alan polis ekipleri, zanlının Kırklareli'ne geldiğini belirledi.

Polis ve jandarma ekipleri zanlının telefon sinyalinin en son alındığı bölgede çalışma yaptı. Anne ve oğlunun cesedi tarlada toprağa gömülü halde bulundu.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Z.B ve Ö.B'nin cenazesi, otopsi işlemi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şüpheli C.B, polis ekipleri tarafından İstanbul'da gözaltına alındı.

Kaynak: AA