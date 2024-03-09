Türkiye ve Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ortak eğitim görevi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevine iştirak eden TCG Anamur mayın avlama gemimiz, ARIADNE-2024 tatbikatı kapsamında, Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS Evropi ile 2 Mart 2024 tarihinde Ege Denizi'nde eğitimler icra etti."
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.