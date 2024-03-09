Zafer Partisi'nde gergin anlar, Özdağ bağırarak yatıştırdı

Zafer Partisi aday tanıtım toplantısında gergin anlar yaşandı. Olay, Zafer Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Recep Yazıcı, taraftarları ve diğer ilçe teşkilatlarına üye isimler arasında yaşandı. Genel Başkan Ümit Özdağ "oturun yerinize" diye bağırarak tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ümit Özdağ salonun dışına taşan kalabalığı yeniden salona davet etti.
Olayın, partililerin fotoğraf çekimi sırasında İzmit Belediye Başkan Adayı Recep Yazıcı'nın önüne geçmesiyle yaşandı.
Zafer Partisi aday tanıtım toplantısında gergin anlar yaşandı. Olay, Zafer Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Recep Yazıcı, taraftarları ve diğer ilçe teşkilatlarına üye isimler arasında yaşandı. Genel Başkan Ümit Özdağ "oturun yerinize" diye bağırarak tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ümit Özdağ salonun dışına taşan kalabalığı yeniden salona davet etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.