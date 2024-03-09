Cumhurbaşkanı Erdoğan: Proje ve yatırımda rakibimiz yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Abide kavşağında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, peygamberler yurdu ve insanlığın en kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Şanlıurfa'yı iyi bildiklerini, Şanlıurfa'nın da kendilerini iyi bildiğini ifade eden Erdoğan, "Bizim aramızdaki aşkı, sevdayı muhabbeti anlamak isteyenin gönül gözüyle bakması lazımdır, kalp gözünün açık olması lazımdır. Gelip geçici gündemlerin heyecanıyla Şanlıurfa'ya bakan bunların hiçbirini göremez." diye konuştu.

"BİZİM SİYASETİMİZ ESER VE HİZMET SİYASETİDİR"

Şanlıurfalıların bir asır önce, işgalci Fransızları mübarek topraklardan kovarak "şanlı" unvanını aldığına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şahsi hırsıyla hareket edenlere, terör örgütüne sırtını dayayanlara, ekmeden biçme peşinde olanlara, küçük hesapları için şehrinin geleceğini tehlikeye atanlara, kısaca milli iradenin arkasından dolanmak isteyen fırsatçılara geçit vermeyeceğinize inanıyorum. Gönlü güzelden geçmeyen, ezelden Urfalılara da zaten bu yakışır. Hep söylüyoruz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Durmak yok, yola devam."

"SÖYLEDİĞİMİZİ YAPMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ GAYRET GÖSTERDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vizyonda, programda, projede, yatırımda kendileriyle yarışacak siyasi rakip tanımadıklarını ifade etti.

Bu özgüvenlerinin gerisinde belediyelerde 30 yılı, iktidarda 21 yılı aşan müktesebatlarının olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu kardeşiniz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Yerel yönetimleri, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na verdiğiniz zaman, biz ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Şanlıurfa'yı şanına yakışır bir şekilde yatırımlarla daha da farklı hale getireceğiz. Diğerlerinin böyle bir imkanı var mı? Böyle bir şey yapabilirler mi? Biz ne Urfa'da ne de başka herhangi bir yerde milletimize asla yalan söylemedik. İnsanlarımızı asla kandırmaya çalışmadık. Söylediğimizi yapmak için gece gündüz gayret gösterdik. Yapamayacağımızı da zaten hiç ağzımıza almadık. Bir dönem ülkemiz siyasetine damgasını vuran, ‘onlar ne veriyorsa beş fazlası benden' zihniyetinin hesapsız kitapsız, riyakar tarzını hatırlarsınız. Türkiye, bunun bedeli siyasetini ekonomik krizler, sosyal gerilimler ve kaos olarak çok ağır şekilde ödedi. Ülkemiz popülist siyasetçilerin ekonomide bıraktığı enkazı yıllarca kaldıramadı, milletimiz uzun yıllar kendini toparlayamadı, tekrar ayağa kalkamadı. Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanlar olduğunu görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çıkarken emniyetten alandaki katılıma ilişkin sayı aldığını belirterek, "Alanda şu anda verilen rakam 70 bin. İyi mi? Zaten Şanlıurfa'ya da bu yakışır. Dimdik ayaktayız." ifadesini kullandı.

"MESELE SÖZ VERMEK DEĞİL, VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRMEKTİR"

"Meydanlarda ve medyada esip gürleyenlerin milletimize vaat ettikleri hiçbir şeyi yapmayacakları zaten belli. Asıl önemli olan, bunların milletin elindekilerden hangilerini de alıp götürmeye niyetli olduklarıdır." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü, geçmişte hep öyle oldu. İşte en son 2019 seçimlerinde bunu acı bir şekilde tekrar yaşadık. Bir sürü vaatte bulundular, meydanlarda bir sürü söz verdiler ama sonuçta hiçbirini yapmadılar. Hatta pek çok alanda şehirlerimizi çok daha gerilere götürdüler. Çünkü mesele söz vermek değil, verdiği sözü yerine getirmektir. Siyasette asıl olan sözünün eri olabilmektir. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Ülkemizin milli gelirini 21 yılda 3 kat artırmış bir yönetim olarak vatandaşımızın her derdi, bizim derdimizdir. Çalışanıyla, emeklisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle sanayicisiyle her kesimden insanımızın sıkıntılarını çözecek programa ve kararlılığa biz sahibiz."

Erdoğan, Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki Türkiye Süper Kupası final maçının 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağını anımsatarak, maçın Şanlıurfa'ya yakışacağını söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sadece bugünkü sorunların üstesinden gelme değil, daha huzurlu, güvenli, müreffeh bir gelecek için mücadele etme sözü verdiklerini dile getiren Erdoğan, yerel seçimde şehirleri emanet edecekleri belediye başkanlarını da bu anlayışla belirlediklerini vurguladı.

Erdoğan, 31 Mart akşamı Şanlıurfa'yı Ankara'dan ayrıca takip edeceğini belirterek, "Her iş gibi belediye başkanlığı da nasip işidir. Ehem mühim hesabı bazen sizi belli bir yola icbar eder. Bu süreçte eksiğimiz hatta hatamız çıkabilir. Asıl olan, samimiyetle ülkemize, şehrimize, insanımıza hizmet etmektir." ifadesini kullandı.

Zihinlerinde ve kalplerinde Şanlıurfa'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamanın bulunduğunun altını çizen Erdoğan, "Hakikat böyle olduğu halde hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz. Bizim gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar maalesef istismarda da sınır tanımıyorlar. En insani, en hayati meseleleri bile şahsi hesaplarının aracı yapmaktan çekinmiyorlar. Rabb'im hepsini de ıslah etsin." diye konuştu.

"AYRIŞMAYACAĞIZ, BÖLÜNMEYECEĞİZ, BİRBİRİMİZE ASLA DÜŞMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın enaniyet gösterisine değil esere, hizmete, yatırıma ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Size bu hususlarda daha fazlasını, daha iyisini, daha mükemmelini yapmak için söz veren varsa eyvallah, çıksın ortaya, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı yarıştıralım. Haydi projeyi, yatırımı bir kenara bıraktım, ülkemizin bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında izleyeceği stratejilere, politikalara dair programı olan varsa gelsin, bu hususlarda da boy ölçüşelim. Adını dillerinden düşürmedikleri konularda bunların sadra şifa tek bir emeklerinin olmadığını biz biliyoruz. Çoğunu ifade edemediğimiz, ülkemiz ve milletimiz adına yaptığımız hayırlı işleri de biliyoruz.

Bunca gayreti, fedakarlığı, emeği, alın terini ve mücadeleyi yok sayanları gördükçe inanın onlar adına üzülüyoruz. Devir kavga veya çekişme değil birlik olup zulme set çekme devridir. Tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenerek mücadelemizi yürüteceğiz, ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, birbirimize asla düşmeyeceğiz. Bilakis saflarımızı daha da sıkılaştıracağız. Kusurları büyütenlerden, farklılıkları derinleştirenlerden değil, kardeşliği, burada olduğu gibi yüceltenlerden olacağız. Böyle dertleri olmayana ne kulak verin ne vaktinizi harcayın ne de oyunuzu heba edin. Benim bildiğim Şanlıurfalının böyle boş işlere zaten eyvallahı olmaz."

"URFA BİR KEZ DAHA MİLLİ İRADE BAYRAĞINI REKOR OYLA EN TEPEYE DİKECEKTİR"

Pazartesi günü ramazanın ilk orucunun tutulacağını hatırlatan Erdoğan, Şanlıurfa'da ramazanın bir başka güzel geçtiğini çok iyi bildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek günleri gündüzüyle ayrı, gecesiyle ayrı değerlendirerek rahmet ve mağfiret ayı haline getireceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Rabb'imin bizlere Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını görmeyi de nasip edeceğine inanıyorum. Bunun için ramazanda hep beraber çok çalışacağız. Meydanı kendinden başka kimseye faydası dokunmayan muhterislere, istismarcılara bırakmayacağınıza inanıyorum. Meydan bunu gösteriyor zaten. Demokrasiyi ağzından düşürmeyip, faşistlikte sınır tanımayanlara bu şehrin geleceğini emanet etmeyeceğinize inanıyorum. Urfa bir kez daha milli irade bayrağını Allah'ın izniyle rekor bir oy oranıyla en tepeye dikecektir."

Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfalılara güvendiklerini kaydeden Erdoğan, "Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmayan bu Şanlıurfa'dan 31 Mart'ta da aynı kadirşinaslığı bekliyoruz. Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz derken birileri gibi yalan yanlış ifadelerle siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz. Ne yaptıysak fazlası olmayacak, eksiği çıkacak şekilde onu anlatıyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Şanlıurfa'ya son 21 yılda 330 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını söyledi.

Kentte 13 bin 779 yeni derslik inşa ettiklerini kaydeden Erdoğan, yaptıkları yatırımlarla üniversiteyi büyüttüklerini ve şehir merkezinde artan yeni derslik ihtiyacını karşılamak için bu alandaki yatırımlara hız verileceğini bildirdi.

"YURT YATAK KAPASİTESİNİ 948'DEN 5 BİN 22'YE ÇIKARTTIK"

Erdoğan, yüksek öğrenimde yurt yatak kapasitesini 948'den 5 bin 22'ye çıkarttıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"30 bin seyirci kapasiteli 11 Nisan Stadyumu başta olmak üzere 73 spor tesisi inşa ettik. Büyükşehir Belediyemizin inşa ettiği dev bilim merkezinde tüm gençlerimizi denemeye ve keşfetmeye davet ediyorum. Bu merkezin bünyesindeki atölyeler, her yaştan evladımızı bilimin cazip dünyasıyla buluşturmayı amaçlıyor. Bilim merkezimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyor, Büyükşehir Belediyemize bu güzel hizmeti şehrimize kazandırdığı için gönülden teşekkür ediyorum."

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Göbeklitepe'nin 5 yılda 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Erdoğan, "Medeniyetlerin doğuş yeri bölgemizdeki çalışmaları daha iyi koordine etmek için Şanlıurfa Alan Yönetimi Başkanlığını kuruyoruz." dedi.

"15 BİN 691 KONUTU TAMAMLAYIP HAK SAHİPLERİNE TESLİM ETTİK"

Erdoğan, sosyal yardımlarda Şanlıurfalı ihtiyaç sahiplerine 33 milyar lira tutarında kaynak aktarıldığını vurguladı.

Sağlıkta 500 yataklı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere 1970 yataklı 17 hastanenin aralarında olduğu 125 sağlık tesisini tamamladıklarını aktaran Erdoğan, sağlık hizmetlerinde devrim etkisi yapacak 1700 yataklı şehir hastanesi ile bağlantı yolları ve kavşağının inşasının sürdüğünü belirtti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplamda 1000 yatağa sahip Viranşehir, Harran, Haliliye, Siverek, kadın doğum çocuk hastaneleriyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının proje ve ihale çalışmaları sürüyor. TOKİ vasıtasıyla 15 bin 691 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 5 bin 374 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde riskli yapı olarak belirlediğimiz 6 bin 142 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde bakanlığımız ve belediyelerimiz işbirliğiyle şehrimizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarını yeni bir safhaya çıkartacağız."

Ulaştırmada 29 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 619 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, "Diyarbakır-Şanlıurfa, Şanlıurfa-Mardin yolunu, Şanlıurfa-Bilecik otoyolunu şehir geçişindekiler dahil toplam 20 adet farklı seviyeli kavşak yapımını tamamladık. Doğu, güneybatı ve kuzeybatı çevreyollarını tamamlayarak hizmete açtık." diye konuştu.

Balıkayağı Köprülü Kavşağı'nın inşasında sona gelindiğini anlatan Erdoğan, Şanlıurfa-Adıyaman yolundaki Karababa Köprüsü ve bağlantı yollarının bu yıl içerisinde tamamlanıp trafiğe açılacağı bilgisini verdi.

"TRAFİĞİN RAHATLAMASINA ÖNEMLİ KATKISI OLACAK URFARAY'IN PROJESİ BİTTİ"

Atatürk Barajı üzerinde bu alanda ülkenin en önemli eserlerinden biri olan Nissibi Köprüsü'nü bölgeye kazandıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi de Birecik'te Fırat'ın üzerine ikinci bir köprü inşa etmeye hazırlanıyoruz. Kahta-Narince-Siverek yolu, Şanlıurfa Suruç yolu, Viranşehir çevre yolu, Suruç-Akçakale ve Suruç çevre yolu, Diyarbakır-Siverek-Hilvan yolu inşaatlarına devam ediyoruz. Gaziantep-Şanlıurfa hızlı demir yolu hattı ihale aşamasına geldi. Şanlıurfa-Mardin hızlı demir yolu hattının etüt projesini de bu yıl bitiriyoruz. Şehir içi trafiğin rahatlamasına önemli katkısı olacak Urfaray'ın projesi bitti. Yatırım için hazırlıklara başladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAP Havalimanı'nın 2003'de 24 bin olan yolcu trafiğinin geçen yıl 900 bine ulaştığına dikkati çekti.

Şanlıurfa'ya son 21 yılda 5 baraj, 4 gölet, 4 içme suyu tesisi, 41 sulama tesisi, 34 arazi toplulaştırma projesi, 21 taşkın koruma tesisi ve 1 hidroelektrik santrali kazandırdıklarını belirten Erdoğan, "Yaptığımız projelerle Şanlıurfa'da 3,3 milyon dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 24 milyar liralık zirai gelir artışı sağladık. Yapımı devam eden 9 tesis ile 342 bin dekar araziyi daha sulayacağız." diye konuştu.

"ŞANLIURFALI İŞ VERENLERİMİZE 5,5 MİLYAR LİRA TUTARINDA PRİM TEŞVİKİ VERDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, il merkezi ile Hilvan ilçesinin içme suyu probleminin çözüldüğünü, Siverek ve Bilecik'te içme suyu projelerinin ise tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Viranşehir, Halfeti ve Suruç içme suyu projelerinin devam ettiğini, şehir merkezindeki taşkın kontrol projelerini tamamlayıp tüm derelerde inşalara başladıklarını, çiftçilere 117 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdiklerini dile getiren Erdoğan, şehre 4 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknokent ve 1 AR-GE merkezi kurduklarını ifade etti.

Bu yılki yatırım programına alınan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nin tevsi ile Gıda İhtisas ve Siverek Organize Sanayi Bölgelerindeki altyapı çalışmalarının sürdüğünü bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstihdamı desteklemek için Şanlıurfalı iş verenlerimize toplam 5,5 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide, Şanlıurfa'da 12 ilçemize doğal gaz arzını sağladık. Suruç'a da 2026'da doğal gaz arzını sağlamayı planlıyoruz. Şanlıurfa'da yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak için İhtisas Organize Sanayi Bölgesi dahil pek çok hazırlığımız var. Seçimlerden sonra yerel yönetimlerle işbirliği içinde çok daha fazlasını şehre kazandıracağız. Cumhurbaşkanlığıyla ve bakanlıklarla, belediyelerimizin sizlere getireceği her yatırımın, her eserin, her hizmetin destekçisi olacağız. Bu duygularla büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı ben sizlere emanet ediyorum. Sizlerin de adaylarımızı destekleyeceğinize inanıyorum. Size güveniyorum."