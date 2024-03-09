İbrahim Şirin, Derince'ye hayat katacak projeleri açıkladı

AK PARTİLİLER TAM KADRO

AK Parti Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin’in 31 Mart Yerel seçimlerinde seçilmesi halinde yapacağı projelerin beyanname toplantısı Derince Spor Salonunda yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Veysel Tipioğlu, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, AK Parti’den aday adayı olan isimler, meclis üyesi adayları ve çok sayıda partili katıldı.

BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Derince Spor Salonunun tamamı dolarken, çok sayıda vatandaş da ayakta kaldı. Büyük coşkunun yaşandığı beyanname sunumunda ilk kez MHP ve BBP’liler kendi parti flamaları ile bir beyannameye katıldı. Salon Cumhur İttifakı liderleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Derince adayı İbrahim Şirin’in pankartları ve AK Parti flamaları ile süslendi. Cumhur İttifakının gövde gösterisine dönüşen beyanname açıklamasında İbrahim Şirin gençlerin sloganları ile kürsüye çıktı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM STARTI

Devam eden projelerle beyannamesini anlatmaya başlayan Şirin, “Derince Limanı TEM Otoyolu bağlantısı, Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Deniz Mahallesi Kentsel dönüşüm projesi devam eden projelerimiz. Önümüzdeki hafta Deniz Mahallesi ihalesi yapılacak. Derince’de bu proje ile kentsel dönüşümün startını veriyoruz. Kaşgaldere Kavşak projesi, Hoca Ahmet Yesevi Cami, belediye Hizmet Binası, Yenikent Cemevi, cenaze hizmet binası devam eden projelerimiz.

ZÜBEYDE HANIM YENİDEN YAPILACAK

Körfez-Kartepe Metro hattının Derince’de geçen bölümü, D-100 geçiş koridoru, sporcu gençlik eğitim merkezi, sporcu mükemmeliyet merkezi, çok amaçlı salonlar, etüt merkezleri, Çenedağı Doğa Parkı-Sağlık Bakım Merkezi ve spor tesisleri, mesire alanları yapacağız. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi yeniden yapılacak. Modern Hayvan Pazarı ve Kurban Kesim merkezi, Aile ve Çocuk Eydem Yaşam merkezi, Eğitim Kampüsü projelerimizin arasında. Derince Eğitim Kampüsü tamamlandığında Sabancı Ortakları okulunu Derince’nin büyük özlemi olan meslek yüksek okuluna dönüştüreceğiz.

TÜM MAHALLELERE KREŞ

Mahallelerimize kreş yapacağız. Esentepe’den başlayarak Derince’nin tamamına yayacağız. Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi ve yaşam alanını yapacağız. Hayvan severlerin de gelebileceği bir yer olacak. Kapalı Çarşı Yeşil Cami projemizi Derince’ye kazandıracağız. Çenedağı Cımbızlar Camiinin orada spor merkezi yapacağız. İshakçılar’da aile sağlığı merkezini yapacağız. Kırsaldaki mahallelerimize de mahalle konaklarını yapacağız. Yavuz Sultan Mahallesi’ne gençlik merkezi, oto galericiler ve küçük sanayi sitesini Derince’ye kazandıracağız.

DERİNCE KART GELECEK

60 Evler’de bulunan arazimize otel ve aqua park yapmak istiyoruz. Bu Derince’ye değer katacaktır. Yenikent Spor Kompleksi ve mesire alanını kazandıracağız. Mersincik’e komşu park yapacağız. 60 Evler’e balık tutma iskelesi, kent meydanlarında bebek bakım kabinleri yapacağız. Mobil taziye araçlarını hazırlayacağız. Kent meydanlarında ücretsiz wifi hizmeti vereceğiz. Çocuk parklarına güvenlik sistemi için kameralar yerleştireceğiz. Ailelerin bu konuda talepleri var. Derince Kart Sistemi ile ihtiyaç sahiplerine destek vereceğiz. Zanaat atölyeleri ile ara eleman sıkıntısının çözümüne destek vereceğiz. Afet Acil Durum Yönetim merkezini oluşturacağız” dedi.