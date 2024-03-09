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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
09 Mar 2024 - 21:12- Siyaset G:

Büyükakın: Erdoğan’a en büyük destek Derince’den olsun

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Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin’in beyanname toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son seçimi olacağı ile ilgili açıklamasını hatırlatarak, Derince’den Erdoğan'a en büyük desteğin verilmesini istedi.

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Büyükakın: Erdoğan’a en büyük destek Derince’den olsun
Büyükakın: Erdoğan’a en büyük destek Derince’den olsun
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RAHATSIZ OLUYORLAR

AK Parti Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin’in seçim beyanname toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, toplantılara gittiği için muhalefetin rahatsız olduğunu ve eleştirdiklerini söyledi. Büyükakın, “Ben bu toplantılara katılmayacağım da nereye katılacağım. Bu beyanname benim ve İbrahim kardeşimin beyanıdır. Bu yüzden bütün ilçelerde belediye başkan adaylarımızın toplantılarına katılıyorum. Niye rahatsız olduklarını siz biliyorsunuz. Anladınız siz onu.

LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ

Geçen gün burada genel başkanlarının katılımı ile bir toplantı yaptılar. Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının projelerini açıkladılar. Ben tüm çiftçilere traktör vereceklerini söylediler. Neyse ki bu beyannamede yoktu. Sonra traktör nerede dediler. Lafla peynir gemisi yürümez. Onların sözleri ile olmadığını görüyoruz. İstanbul’da otobüsler bedava olacaktı ama otobüs gitmiyor. Sadece senede 600 milyon arıtma tesisi çalıştırıyoruz. İstanbul’da bırakın arıtma tesis yapmayı arıtma tesisi temel atmama töreni yaptılar.

ONLARIN DERDİ POPÜLİZM

Bunların ne sözü ile yola çıkılır ne de ipi ile kuyuya inilir. Seçilirsek kimsenin ekmeği ile oynamayacağız dediler. Genel başkanları namus sözü dedi. Sonra İstanbul, Ankara’da, Bolu’da, İzmit’e attılar. Mahkeme iade etti ama iade edenleri yeniden atmaya çalıştılar. İzmit Belediyesi’nde müteahhitler kapıda, hacizler geliyor. Ama popülizm had safhada. Belediyeler bunlara emanet edilecek yerler değil. Cumhurbaşkanımız bu benim için final ve son seçim dedi. Eğer bu onun son seçimi ise Cumhurbaşkanımıza Derince nasıl bir destek verecek. Derince’ye yakışan Erdoğan’a iyi bir final yaptırmaktır” dedi.

# parti, Büyükşehir, İzmit, başkan, seçim, İstanbul, Ankara

09 Mar 2024 - 21:12 Kocaeli/ Derince- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ali - Derince de ki secim baYa zor gececek gibi sn tahir baskanim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mart 22:16

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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