Kocaman: Kartepe’yi geleceğe taşıyoruz

“ HER ZAMAN BANA DESTEK VERDİNİZ”

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kartepe Belediye Başkan Adayı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına devam ediyor. Ataevler Mahallesi’nde hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Kocaman, “Ne zaman sizlerle bir araya gelsek her zaman bana destek verdiniz. Sevginizi hiç esirgemediniz çok teşekkür ederim. Sizlere hizmet etmekten gurur duyuyorum” dedi.

“GÜZEL ESERLER KAZANDIRDIK”

“Kartepe’ye hizmet etmekten büyük gurur duyuyorum” diyen Başkan Mustafa Kocaman şöyle devam etti: “Belediye başkanlığı yapmak zordur. Zaman mefhumu olmadan çalışmak durumundasınız. Evlatlarımız için şehrimizi geliştirmek, taş üstüne taş koymak büyük bir mutluluk. 2019 yılından bu zaman çok güzel hizmetler kazandırdık.

“SAĞLIK OCAĞI YAPACAĞIZ”

Kartepemizin ilçe olması yolunda yatırımlarımız devam ediyor. Ataevler Mahallesi’ne kapalı çarşı yapacağız. Sadece pazar yeri değil birçok etkinlik orada yapılacak. Emekevler Sağlık Ocağı’nı tamamlayarak hizmete sunduk. İlçemiz son yıllarda göç almakta. Ataevler Mahallesi’ne sağlık ocağı yapma çalışması devam ediyor.

“YATIRIMLARIMIZ EVLATLARIMIZ İÇİN”

Kartepemizde ihtiyaç bitmiyor. Açık AVM yapacağız. Bu sayede ticari hayat ve gençlerimizin gideceği yer olacak. Devlet Hastanesi’ni yapım çalışmasına başlandı. Yapılan her yatırımımız evlatlarımız için. Çocukluğumda bir tane kapalı spor salonu vardı. Şimdi Kartepe’de 7 tane var. Kartepe’yi geleceğe taşıyoruz.”

Kaynak: BÜLTEN