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09 Mar 2024 - 22:20- Siyaset G:

Zafer Partisi'nde gerginlik devam etti

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın katıldığı aday tanıtımında İzmit Belediye Başkan Adayı Recep Yazıcı'nın isminin anons edilmemesi üzerine gerginlik devam etti.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Zafer Partisi'nde gerginlik devam etti
Zafer Partisi'nde gerginlik devam etti
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BAŞKAN ADAYLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ, Wellborn Luxury Hotel'de gerçekleşen aday tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda Ümit Özdağ ve İl Başkanı Ender Oğuz konuşmalarını yaparken ardından 12 ilçe belediye ve büyükşehir belediye başkan adayı anons edildi. Başkan adayları, Özdağ ve Oğuz birlikte fotoğraf verdi.

Zafer Partisi'nde gerginlik devam etti

ORTAM GERİLDİ ÖZDAĞ MÜDAHALE ETTİ

Sakin başlayan toplantı İl Başkanı Ender Oğuz'un konuşmasını yaptığı sırada gerildi. Partinin 12 başkan adayından ayrı bir yerde oturan İzmit Belediye Başkan Adayı Recep Yazıcı, İl Başkanı Banu Aykan ve teşkilat üyeleri ile partinin diğer ilçe teşkilatlarından isimler arasında gerginlik yaşandı. Partililerin fotoğraf çekimi sırasında Başkan Adayı Yazıcı'nın önüne geçmelerinden dolayı gerginlik yaşandığı öğrenildi. Yaşanan olay tanıtım toplantısının yapıldığı salon dışına taşarken Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ olaya müdahil oldu. Özdağ, olay yerinde 'Herkes içeri, herkes oturacak. Ne oldu Afganlar mı geldi? Suriyeliler mi geldi?' diyerek bağırdı.

Zafer Partisi'nde gerginlik devam etti

BAŞKAN ADAYI YAZICI ANONS EDİLMEDİ

Ümit Özdağ'ın bağırması sonrası herkes içeri girse de aday tanıtımı sırasında Başkan Adayı Yazıcı'nın isminin anons edilmemesi gerginliği bir kez daha arttırdı. İzmit İlçe teşkilatı üyeleri ses yükseltirken İzmit İlçe Başkanı Banu Aykan 'Başkan adayımızın ismi okunmadı' diyerek tepkisini dile getirdi. Bu olay üzerine Özdağ, Yazıcı'yı çağırdı. Yazıcı salon dışında olması sebebiyle salona gelemese de daha sonra salona geldi. Özdağ, Yazıcı'yı diğer adayların yanına alırken program sonunda olay esnasında karşı karşıya geldiği İl Başkanı Ender Oğuz ile kendisini tokalaştırdı.

Zafer Partisi'nde gerginlik devam etti

BUGÜN CHP İLE CUMHURİYET SAVUNULAMAZ

Ümit Özdağ, CHP'yi eleştirerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'İdareimaslahatlarla devrim olmaz' demiş. Bugün CHP ile Cumhuriyet savunulamaz. Bundan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'na protokol imzalattık. Cumhuriyet'i 'Pazara gidiyorum, benimle bir teyze Kürtçe konuşuyor ama ben onu anlamıyorum. Bundan dolayı Kürtçe öğreniyorum" diyen İmamoğlu ile Cumhuriyet savunulmaz. Tunceli' de 'Sayın Dersimleler' diyen Özgür Özel ile de Cumhuriyet savunulmaz." dedi.

Zafer Partisi'nde gerginlik devam etti
Zafer Partisi'nde gerginlik devam etti
Zafer Partisi'nde gerginlik devam etti

# parti, Büyükşehir, İzmit, başkan, ilçe

09 Mar 2024 - 22:20 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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