Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Polis ve jandarmanın yakasında kamera olacak

ABONE OL Google News Sayfamız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bütün jandarma ve polis devriyelerinde ASELSAN’ın yaptığı yüz tanıma kamera sisteminin olacağını söyledi. Yerlikaya, "Artık gecenin 2’sinde veya gündüz. Nerede olursa olsun. Polis veya jandarma sizi durdurdu. Sakın ha sakın ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz’ demeyin" ifadelerini kullandı.

Polis ve jandarmanın yakasında kamera olacak mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ’da çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Çorlu Halk Eğitim Merkezinde aday proje tanıtım toplantısına katıldı. Yerlikaya, proje tanıtım toplantısı öncesinde bakanlığın faaliyetleriyle ilgili çalışmaları ve yakalamalardaki istatistikleri açıkladı.

Bakan Yerlikaya, istatistiklerin yanı sıra polis ve jandarmanın yakasında artık canlı yayın yapabilen kameraların olacağını belirtti.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Bütün jandarma ve polis devriyelerimizde ASELSAN’ın yaptığı yüz tanıma kamera sistemi olacak. Artık gecenin 2’sinde veya gündüz. Nerede olursa olsun. Polis veya jandarma sizi durdurdu. Sakın ha sakın ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz’ demeyin. O da aynı sizin güzel gülümsemeniz gibi gülecek. Çünkü kendini de kamera kaydediyor. Kamera hem polisimi, hem jandarmamı hem sizi kaydediyor. Aynı zamanda biz arzu edersek, bakanlıktaki GAMER Merkezinde bile ben canlı izleyebiliyorum. Yani devriye yaparken orada sizi durdurup ya da gelen araçlarla ilgili her şeyi biz canlı olarak izleyebiliyoruz hatta onunla konuşabiliyoruz. Dolayısıyla siz siz olun durdurulduğunuzda ‘İyi günler’ deyin başka bir şey demeyin” dedi.

İHA ve SİHA'ların verdiği güçle teröristlere ağır darbeler vurulduğunun da altını çizen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İHA ve SİHA'larımızın verdiği güçle kırsalda operasyon sayımız 17 bin 757. Büyük, orta çaplı, küçük operasyon dağılımı bu polislerimizle. Yine jandarmamızın bölgesinde ise 3 bin 396. Toplam 21 bin 153 operasyon. Peki bu operasyonlarda ne olmuş, 782 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun 60'ı ölü. 601 sağ, 4 yaralı 117 teslim. Şimdi 2016 yılında bir yılda hain terör örgütü Türkiye'de 2 bin 322 eylem yapmış, geçen sene 88, bu yıl 8. Yanlış anlamayın ama duvara herhangi bir terör örgütünü övücü yazı yazsalar biz bunu 'eylem' diye yazıyoruz. Yani bu 88 eylemin içerisinde en az 20 tane duvara yazı eylemi var. Hepsini en hassas şekilde takip ediyoruz."

"PKK'YI KASTEDEREK SÖYLÜYORUM, SAYILARINI BİLİYORUZ"

Teröristlerin sayılarını da bildiklerini anlatan Yerlikaya, "PKK'yı kastederek söylüyorum, sayılarını biliyoruz ama beni izleyenler bilir, bizim sınırlarımız içerisinde kaç terörist kaldığını ben hiç vermiyorum ama şunu söyleyeyim, artık son evreleri olduğunu söyleyebilirim." dedi.

FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLAR

FETÖ ve terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar hakkında da bilgi veren Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Son 9 ayda FETÖ'ye yönelik 4 bin 278 operasyon düzenlendi 6 bin 521 gözaltı 1350 tutuklu, 1353 adli kontrol. DEAŞ operasyonun sayısı 2 bin 599, 656 tutuklu, 481 adli kontrol, son terör örgütlerinin her birini tek çatı altında verdik. 407 operasyon, 734 gözaltı tutuklu ve adli kontrol.

Bir de bunları biliyorsunuz biz sözde lider takımlarıyla ilgili bunların kategori olarak ayırıyoruz. Bu süre içerisinde değerli arkadaşlar tüm terör örgütlerinde 46 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. 5’i kırmızı, 7 yeşil, turuncu ve 30’u gri."

"128 TERÖR EYLEMİNİ ENGELLEDİK"

Yerlikaya, son 9 ayda bir çok terör eyleminin engellendiğini belirtti.

Terörle mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"9 ayda engellenen terör eylemleri bakın 94’ü bombalı eylem olmak üzere 128 terör eylemini Allah'a hamdolsun engelledik. Bunun 107’si PKK, 19'u DEAŞ, 2'si sol. Maalesef engelleyemediğimiz, sizin de bildiğiniz üç eylem var. 1 Ekim İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binasına saldırı girişimi, biliyorsunuz iki terörist orada etkisiz hale getirilmişti. 28 Ocak Santa Maria Kilisesi saldırısı iki terörist sadece ama sadece Cumhurbaşkanı'mız 24 saat demişti onu mahcup etmedik. 10 saat içerisinde bunları yakalayıp adalete teslim ettik. Yine menfur bir saldırı 6 Şubat Çağlayan Adliyesi saldırı girişimi. Ne oldu onlar? İki terörist orada kahraman polislerimizce etkisiz hale getirildi."

Kaynak: AA-İHA

# HER, Türkiye, VAR, polis, FETÖ, ali yerlikaya

09 Mar 2024 - 22:34 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.220.133 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu yaşamını yitirdi mask
Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Proje ve yatırımda rakibimiz yok mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Proje ve yatırımda rakibimiz yok
Türkiye ve Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ortak eğitim görevi mask
Türkiye ve Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ortak eğitim görevi
Kırklareli'nde vahşet: Oğlunu ve eşini öldürüp tarlaya gömdü mask
Kırklareli'nde vahşet: Oğlunu ve eşini öldürüp tarlaya gömdü
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması sonrası açıklama mask
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması sonrası açıklama
Motosikletliye çarpan tramvayın sürücüsü adliyeye sevk edildi mask
Motosikletliye çarpan tramvayın sürücüsü adliyeye sevk edildi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL