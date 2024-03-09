Gebzespor’da şampiyonluk meşalesi yakıldı

SERTAÇ GEZER’İN İLK MAÇI
Geçen hafta İstanbul deplasmanında Feriköyspor karşısında çok çirkin saldırılara maruz kalan Gebzespor, sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Mor-Beyazlı ekipte bu maçtan sonra Teknik Sorumlu Özgür Vurur ile yollar ayrılmıştı. Özgür Vurur’un ayrılmasından sonra takımın başına Sertaç Gezer getirildi. Geçen yıl BAL’da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü ile şampiyonluk yaşayan, takımını 3.Lig’e taşıyan Sertaç Gezer, 3.Lig’de de sezona aynı takımla devam etmişti. Sertaç Gezer, geçen ay Eskişehir temsilcisinden ayrılmıştı. Sertaç Gezer, Gebzespor ile ilk maçına Pazar günü çıkacak. Gebzespor camiası da Lüleburgazspor maçıyla birlikte şampiyonluk meşalesini yakıp, kalan maçların hepsini kazanmayı hedefliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.