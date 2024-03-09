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Gebzespor’da şampiyonluk meşalesi yakıldı

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BAL’da bu sezon şampiyonluk yarışı yapan, bir maç eksiğiyle lider Çorluspor’un 2 puan gerisinde bulunan Gebzespor, Pazar günü sahasında Lüleburgazspor’u konuk edecek. Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’de başlayacak.

Uğur Uludağ
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Gebzespor’da şampiyonluk meşalesi yakıldı mask
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SERTAÇ GEZER’İN İLK MAÇI

Geçen hafta İstanbul deplasmanında Feriköyspor karşısında çok çirkin saldırılara maruz kalan Gebzespor, sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Mor-Beyazlı ekipte bu maçtan sonra Teknik Sorumlu Özgür Vurur ile yollar ayrılmıştı. Özgür Vurur’un ayrılmasından sonra takımın başına Sertaç Gezer getirildi. Geçen yıl BAL’da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü ile şampiyonluk yaşayan, takımını 3.Lig’e taşıyan Sertaç Gezer,  3.Lig’de de sezona aynı takımla devam etmişti. Sertaç Gezer, geçen ay Eskişehir temsilcisinden ayrılmıştı. Sertaç Gezer, Gebzespor ile ilk maçına Pazar günü çıkacak. Gebzespor camiası da Lüleburgazspor maçıyla birlikte şampiyonluk meşalesini yakıp, kalan maçların hepsini kazanmayı hedefliyor.

# hafta, İstanbul

09 Mar 2024 - 22:46 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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