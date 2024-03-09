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Bereket ayı Ramazan yaklaşıyor! İşte oruç tutmanın faydaları...

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11 ayın sultanı Ramazan yaklaşıyor. Vatandaşlar yarın gece Ramazan ayının ilk sahuruna kalkacaklar. İslam dininin şartlarından biri olarak kabul edilen orucun faydaları ise tıp dünyası tarafından kabul edilmektedir. İşte detaylar…

Bereket ayı Ramazan yaklaşıyor! İşte oruç tutmanın faydaları... mask
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Bereketli Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Müslümanların 1 ay boyunca imsak vaktinden iftara kadar gün boyu yemekten ve içmekten uzak durduğu dini bir ibadet olan orucun faydaları tıp dünyası tarafından da tanınmaktadır.

İşte oruç tutmanın faydaları:

Oruç, kalp sağlığını korur.

Kan şekerini düşürür.

Yağ yakımını hızlandırır. Böylelikle oruç tutan kişiler daha rahat kilo verir.

Vücuttaki enflamasyonu azaltır.

Kandaki yağ, kolesterol ve diğer lipid türlerini düşürür.

Oruç, kişinin karaciğer fonksiyonunda iyileşme sağlar.

Oksidatif stresi azaltıp, bağışıklığı güçlendirir.

Vücudu zararlı toksinlerden arındırır.

Mide ve bağırsakları dinlendirerek detoks etkisi yapar.

Psikolojik anlamda rahatlık sağlarken kişinin irade mekanizmasını da güçlendirir.

Zihinsel fonksiyonların işlevini artırır.

Cildin daha canlı görünmesini sağlar.

Büyüme hormonu salgısını artırır.

ORUÇ TUTARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Ramazan ayında hem öğün saatleri hem de sofraya konulan yiyeceklerin içerikleri değişiyor. Normal koşullarda hafif beslenmeye dikkat eden vatandaşlar, Ramazan ayında uzun süren açlığın sonunda daha ağır yemekler tercih edebiliyor. Uzmanlar oruç tutarken dikkat edilmesi gereken konulara değinip uyarıda bulunuyor.

Oruç tutarken bunlara dikkat edin:

İftarda porsiyon ölçülerine dikkat edin.
Yeterli ve dengeli beslenin.
İftar ve Sahur arasında en az bir ara öğüne yer verin.
Sahura kalkmayı ihmal etmeyin.
Bir kerede çok fazla su içmeyin.
Probiyotik yönünden zengin besinler tüketin.
Fiziksel aktiviteyi Ramazan ayında da devam ettirin.

# Ramazan, sahur, iftar

09 Mar 2024 - 22:49 Kocaeli- Sağlık --- Okunma

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