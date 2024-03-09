Baçspor kaybetmiyor

TURGUTSPOR RAKİBİNİ YAKALAMA ŞANSINI KULLANAMADI

15 puanla liderlik koltuğunda oturan İzmit Baçspor, kendisini 6 puan geriden takip eden Turgutspor sınavındaydı. Bu karşılaşma Turgutspor’un zirveye yaklaşmak için belki de son şansıydı. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan, iki takımın taraftarlarının da çok büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada Baçspor, ilk yarıyı Semih Can’ın attığı golle 1-0 önde tamamladı. 90+5’de Sinan Gögercin ile bir gol daha bulan Sarı-Lacivertli ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.