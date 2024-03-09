Baçspor kaybetmiyor

TURGUTSPOR RAKİBİNİ YAKALAMA ŞANSINI KULLANAMADI
15 puanla liderlik koltuğunda oturan İzmit Baçspor, kendisini 6 puan geriden takip eden Turgutspor sınavındaydı. Bu karşılaşma Turgutspor’un zirveye yaklaşmak için belki de son şansıydı. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan, iki takımın taraftarlarının da çok büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada Baçspor, ilk yarıyı Semih Can’ın attığı golle 1-0 önde tamamladı. 90+5’de Sinan Gögercin ile bir gol daha bulan Sarı-Lacivertli ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.