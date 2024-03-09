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09 Mar 2024 - 22:58- Dünya G:

İsrail, sivillerin sığındığı evleri vurdu: 14 ölü

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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin sığındığı evlere düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, sivillerin sığındığı evleri vurdu: 14 ölü mask
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İsrail, Ramazan ayına günler kala Gazze Şeridi’nde sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu, 30 bin 960 kişinin yaşamını yitirdiği, 72 bin 524 kişinin de yaralandığı saldırılara saatler ilerledikçe bir yenisini ekliyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Qarara kasabasında birden fazla eve hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 14 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda Filistinlinin yaralanmasına neden olan saldırılar, büyük yıkıma yol açtı.
Bir bölge sakini, ambulansların ulaşamadığı bölgede 4 cansız bedenin eşek arabalarıyla taşındığını belirtirken, enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

# Ramazan

09 Mar 2024 - 22:58 - Dünya --- Okunma

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