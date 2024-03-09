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Kadın hırsızın ev sahibine yakalanma anı kamerada

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Samsun’da bir kadın hırsız, kapısını aparatla açtığı ikamette ev sahibine yakalandı. Şikayet üzerine tutuklanan hırsızın yakalanma ve yalvarma anları ev sahibi tarafından anbean kaydedildi. Aynı kadının 2 ayrı evden altın ve para çaldığı tespit edildi.

Kadın hırsızın ev sahibine yakalanma anı kamerada
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Edinilen bilgiye göre, ’evlerden hırsızlık’ suçlarından suç kayıtları bulunan Sevgi A.(28), İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bir evde hırsızlık girişiminde bulundu. Önce kapıyı çaldı, evde kimsenin olmadığını zannedince de elindeki aparatla kapıyı açmaya çalıştı. Irak uyruklu ev sahipleri, kapının kurcalandığını fark edince cep telefonu kamerasını açıp olayı görüntülemeye başladı. Hırsız, kapıyı açıp ev sahibini fark edince kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu evin merdivenlerinde yakalanan Sevgi A., “Eşim cezaevinde, çocuklarım aç. Ben dileniyorum. İki tane çocuğum var, evde bekliyor beni. Bırakın beni gideyim" diye duygu sömürüsü yapıp kendini yakalayanlardan kurtulmaya çalıştı.

Ev sahibinin "Yakalanmasaydın çalacaktın" sözlerine karşı yalvarmasını sürdüren Sevgi A. "Evdesiniz nasıl çalayım" diye cevap verdi. Ev sahibi kadının daha önce de evlerinde hırsızlık olduğunu hatırlatması üzerine Sevgi A., "Herkesin çalınıyor. Sen gördün mü? Ben mi aldım altınlarını? Alsam senin altınını ben buraya bir daha gelir miyim. Bırakında beni gideyim. Beni cezaevine atacaklar. 3 tane çocuğum var" şeklinde yalvarmasını sürdürdü.

Daha sonra ev sahipleri tarafından serbest bırakılan Sevgi A.’nın merdivenden koşarak inerken de "Abi bir daha sokağınızdan geçmeyeceğim" demesi dikkat çekti.

Iraklı aile daha sonra durumu polise bildirdi ve olayın başından sonuna kadar cep telefonu ile çektiği görüntüleri polise teslim etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, görüntüleri incelediğimde eve girmek isteyen kadının ‘evlerden hırsızlık’ suçundan suç kayıtları bulunan Sevgi A. olduğunu tespit etti. Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Sevgi A.’nın yine hırsızlık suçundan suç kayıtları bulunan Raziye Y.(34) ile İlkadım ilçesi Liman Mahallesi ve Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de 2 ayrı evin kapısını aparatla açıp içeri girerek yaklaşık 150 bin lira değerinde altın ve para çaldıkları ortaya çıktı. Raziye Y. de yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Sevgi A. ve Raziye Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Polis, vatandaşları evlerinin kapılarını kilitli tutmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

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09 Mar 2024 - 23:34 - Türkiye --- Okunma

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