Ne yaptın Kağıtspor

TEKİRDAĞ’DA BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Bu sezona kötü başlayan, bir türlü toparlanamayan Büyükşehir Kağıtspor, düşme hattından çıkamıyor. Cumartesi günü de Tekirdağ deplasmanında Kapaklıspor karşısında kazanıp, alt sıralardan uzaklaşmak istiyordu. Maçın ilk periyotunu 26-20, devreyi de 45-44 geride tamamlayan Mavi-Beyazlı ekip, üçüncü periyotta öne geçmeyi başardı. Dördüncü periyotta bir ara skoru 69-60’a getiren Kağıtspor, son 6 dakikada boş atışlar yaptı, sayı üretmekte zorlandı. Bu periyotta ev sahibi ekip 20-8’lik bir seri yakaladı, maçı da 80-72 kazandı. Ligde 28.maçında 18.yenilgisini alan Kağıtspor, maç fazlasıyla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Temsilcimiz, 15 Mart Cuma günü 20.00’de İstanbul Finalspor’u koruk edecek.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.