Efeler, galibiyetle bitirdi

PLAY-OFF’A KALAMADI
Bu sezon ligde başarılı maçlar oynayan Kağıtsporlu voleybolcular, son 2-3 haftaya kadar Play-Off yarışının içinde yer alıyordu. Bu yıl ilk 4 takımın Play-Off’a kaldığı ligde Kağıtspor, aynadığı 20 maçta 10 galibyet aldı, 37 puan toplayıp, ligi 7.sırada tamamladı. Mavi-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ”Alparslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Liginde mücadele eden Efelerimiz sezonun son maçında Ziraat Bankkart'ı set vermeden 3-0 yenerek sezonu galibiyetle kapattı. Sporcu ve teknik ekibimizi tebrik ederiz” denildi.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.