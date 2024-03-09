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Efeler, galibiyetle bitirdi

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Erkekler Voleybol 1.Lig’de son haftalara kadar Play-Off yarışı yapan Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, Cumartesi günü Ankara’da Ziraat Bankkart’a konuk oldu. Efeler, deplasmanda oynadığı maçı set vermeden 3-0 kazandı.

Efeler, galibiyetle bitirdi mask
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PLAY-OFF’A KALAMADI

Bu sezon ligde başarılı maçlar oynayan Kağıtsporlu voleybolcular, son 2-3 haftaya kadar Play-Off yarışının içinde yer alıyordu. Bu yıl ilk 4 takımın Play-Off’a kaldığı ligde Kağıtspor, aynadığı 20 maçta 10 galibyet aldı, 37 puan toplayıp, ligi 7.sırada tamamladı. Mavi-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ”Alparslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Liginde mücadele eden Efelerimiz sezonun son maçında Ziraat Bankkart'ı set vermeden 3-0 yenerek sezonu galibiyetle kapattı. Sporcu ve teknik ekibimizi tebrik ederiz” denildi. 

Kaynak: Spor servisi

09 Mar 2024 - 23:56 Kocaeli- Spor --- Okunma

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