Komşuda 33 DEAŞ’lı yakalandı

Sakarya'da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-11" operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi:
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin;
Yaklaşan yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışı içerisinde oldukları,
Çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri,
Terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve
İllegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
4 adet ruhsatsız tabanca,
2 adet ruhsatsız tüfek,
Çok miktarda döviz,
Çeşitli yaşam malzemeleri ile
Çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokümana el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.