Kocaeli'nin yöresel lezzetleri Yerel Kültür Müzesi’nde Keşfediliyor

Karamürsel Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Fransa, Bulgaristan, İtalya ve İspanya'dan gelen heyet ve proje katılımcılarına Kocaeli'nin zengin kültürel dokusunu ve benzersiz lezzetlerini sunmak üzere aktif bir rol üstleniyor. Proje yürütücüleri, "K220 Gastronomia Healthy Food For Smart People" projesi çerçevesinde ev sahipliği yaptıkları heyetlerle şehrin turistik ve kültürel mekanlarını keşfetmek amacıyla Kocaeli Yerel Kültür Müzesi'ni ziyaret etti. Müze; şehrin tarihini, kültürünü ve gastronomi mirasını yansıtan önemli bir merkez olarak konuklara zengin bir deneyim sunuyor.

KOCAELİ MUTFAĞI VE KÜLTÜREL MİRASIN TANITIMI

Ziyarete gelen 15 kişilik ekibe müze personelleri tarafından sunum yapıldı. Müzenin çeşitliliği ve yerel kültürün öneminden bahsedilen sunumda, ziyaretçilere coğrafi işaretli İzmit Pişmaniyesi ve yerel lezzet Mancarlı Pide ikram edildi. Proje, sadece Kocaeli'nin sağlıklı yemeklerini değil, aynı zamanda şehrin kültürel mirasını da vurguluyor. Kocaeli'nin eşsiz coğrafi konumu ve iklimi, yöreye özgü ürünlerin yetiştirilmesine olanak sağlıyor ve bu da Kocaeli mutfağını zenginleştiriyor. Karamürsel Mesleki Teknik Anadolu Lisesi proje yürütücüleri, yurt dışından gelen misafirlerine sadece lezzetli yemekler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda şehrin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini keşfetmeleri için fırsat sundu.

YEREL KÜLTÜR MÜZESİ'NİN ZİYARET SAATLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu işbirliği ile açılan

Kocaeli'nin kültürel zenginliklerini ziyaretçilere yansıtan, şehrin önemli tarihi yapılarından biri olan Portakal Hafız Konağı'nda yer alan Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, pazartesi günleri dışında 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir. Müze hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, 0262 331 2373 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilir.

Kaynak: Bülten