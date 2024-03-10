Bu proje ulaşımda yeni bir dönemi başlatacak

KENTİN GELECEĞİNİ İLGİLENDİRİYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde önümüzdeki dönemde şehrimizde önemli yatırımlar yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer alan ve yeni dönemde hayata geçirilecek projeler Kocaeli’nin marka değerine değer katacak yönde. Şehrin geleceğini yakından ilgilendiren projelerden biri “Kocaeli Lojistik Köyü”.
ÇALIŞMALARINA 2014’TE BAŞLANILDI
Kocaeli Lojistik Köyü projesinin çalışmalarına 2014 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte başlandı. Bakanlık ile hayata geçirilecek proje 800 hektar alanı kapsıyor. Kocaeli için hayati öneme sahip proje kapsamında İzmit Körfezi’nde bulunan limanlar demiryolu hatları ile lojistik alanlara bağlanacak. Ayrıca YHT hattı da lojistik hat olarak faaliyet gösterecek.
GENİŞ BİR BAĞLANTI AĞI OLACAK
Dilovası’nda yapılacak Lojistik Köy; serbest bölge, teknoloji geliştirme bölgeleri, depo, antrepo, tır parkları, Yeni Kuzey Demiryolu, Kuzey Marmara Otoyolu ile bağlantılı olacak. Proje ile başta Körfez Kabakoz mevkiindeki tırların park ve barınma sorunları olmak üzere kentimizdeki tır sürücülerinin sıkıntısı çözülecek.
DENİZE DOLGU YOK, LOJİSTİK KÖY VAR
Dev proje ile yeni barınma ve park yerleri hayata geçirilecek. Limanlardan yapılan yük trafiği daha konforlu hale gelecek. Gemiden raylı sisteme inen rola sistemi aktif hale getirilecek. Ardından da yaygınlaştırılacak ve gemiler limanlarda sıra beklemeden işlemlerini tamamlayacak. Bu sayede denize dolgu yapmadan, elleçleme kapasitesi artırılacak. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulacak Kocaeli Lojistik Köyü, tüm bu iyileştirmelerin temeli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.