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10 Mar 2024 - 10:00- Gündem G:

Bu proje ulaşımda yeni bir dönemi başlatacak

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Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte hayata geçirilmesi planlanan Kocaeli Lojistik Köyü, ulaşımda yeni bir dönem başlatacak.

Bu proje ulaşımda yeni bir dönemi başlatacak mask
Bu proje ulaşımda yeni bir dönemi başlatacak
Bu proje ulaşımda yeni bir dönemi başlatacak
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KENTİN GELECEĞİNİ İLGİLENDİRİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde önümüzdeki dönemde şehrimizde önemli yatırımlar yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer alan ve yeni dönemde hayata geçirilecek projeler Kocaeli’nin marka değerine değer katacak yönde. Şehrin geleceğini yakından ilgilendiren projelerden biri “Kocaeli Lojistik Köyü”. 

Bu proje ulaşımda yeni bir dönemi başlatacak

ÇALIŞMALARINA 2014’TE BAŞLANILDI

Kocaeli Lojistik Köyü projesinin çalışmalarına 2014 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte başlandı. Bakanlık ile hayata geçirilecek proje 800 hektar alanı kapsıyor. Kocaeli için hayati öneme sahip proje kapsamında İzmit Körfezi’nde bulunan limanlar demiryolu hatları ile lojistik alanlara bağlanacak. Ayrıca YHT hattı da lojistik hat olarak faaliyet gösterecek.

Bu proje ulaşımda yeni bir dönemi başlatacak

GENİŞ BİR BAĞLANTI AĞI OLACAK

Dilovası’nda yapılacak Lojistik Köy; serbest bölge, teknoloji geliştirme bölgeleri, depo, antrepo, tır parkları, Yeni Kuzey Demiryolu, Kuzey Marmara Otoyolu ile bağlantılı olacak. Proje ile başta Körfez Kabakoz mevkiindeki tırların park ve barınma sorunları olmak üzere kentimizdeki tır sürücülerinin sıkıntısı çözülecek.

Bu proje ulaşımda yeni bir dönemi başlatacak

DENİZE DOLGU YOK, LOJİSTİK KÖY VAR

Dev proje ile yeni barınma ve park yerleri hayata geçirilecek. Limanlardan yapılan yük trafiği daha konforlu hale gelecek. Gemiden raylı sisteme inen rola sistemi aktif hale getirilecek. Ardından da yaygınlaştırılacak ve gemiler limanlarda sıra beklemeden işlemlerini tamamlayacak. Bu sayede denize dolgu yapmadan, elleçleme kapasitesi artırılacak. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulacak Kocaeli Lojistik Köyü, tüm bu iyileştirmelerin temeli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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10 Mar 2024 - 10:00 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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