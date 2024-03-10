Emekli polis, öldürdüğü eşi ve oğlunu tarlaya gömdü

Zeynep Bedir ve birlikte yaşadığı oğlu Tarık Bedir'den haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin gözaltına aldığı hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Cengiz Bedir, eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra Kırklareli Çeşmeköy'deki tarlasına gömdüğünü itiraf etti. Zeynep Bedir ile oğlu Tarık Bedir'in cansız bedeni, gömülü oldukları tarladan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: Sabah
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.