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Seçil Erzan ‘ponzi’nin nasıl büyüdüğünü anlattı

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Önceki gün 4. kez hâkim karşısına çıkan Seçil Erzan, mağdur ifadelerinin ardından mahkeme başkanının sorularını yanıtladı. Bugüne kadar çıktığı her duruşmada farklı şeyler söyleyen Seçil Erzan, bu kez şu yanıtları verdi:

Seçil Erzan ‘ponzi’nin nasıl büyüdüğünü anlattı mask
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“Arda bana 10 milyon 736 bin dolar verdi. 7 milyon 920 bin dolar geri verdim. 2 milyon 816 bin dolar alacağı var. Benim hatırladığım bu. İspat edilebilecek bir şey değil. Emre Belözoğlu’ndan 4 milyon 298 bin dolar aldım. Hiç geri ödeme yapmadım. Selçuk İnan’ın 1 milyon 350 bin dolar, Muslera’nın 500 bin dolar alacağı var. Daha önce yaptığım listede bazı hatalar mevcut. Bugün açıkladığım rakamlar doğrudur.”

O tarihte adımı bile sorsanız söyleyemeyecek durumdaydım. 9 Nisan tarihli bu listeyi asla kabul etmiyorum. Gecenin bir yarısı hazırlanmış, ‘Buna şu kadar yaz, buna bu kadar yaz. Pazartesi günü Hakan Bey’den, Denizbank’tan bu parayı alacağız’ denildi. Ben o akşam ölmeyi başaramadım. Bana bu listeyi hazırlattılar. O akşam bana 1 milyon dolar yaz deseler yazacaktım. En büyük korkum işten atılmaktı.

FATİH TERİM FONU DEDİ Mİ

Hoca bir dönem özel bankacılıkta zarar etmişti. Bankayı değiştirmek de istiyordu. Bana 300 bin dolar elden teslim etti ve ‘Ne is-tersen yap, değerlendir bu parayı’ dedi. 300 bin dolarla o an ne yaptığımı tam hatırlamıyorum ama bir yatırım yapmadım. Sonra da 1 milyon dolar verdi. Özellikle 2022 Ocak ayından itibaren 2023 Nisan ayına kadar yatırılan tüm tutarları Fatih Terim’e ben verdim. ‘Fatih Terim fonu’ demedim, asla kabul etmiyorum. Bu Fatih Terim fonu kendilerinden çıkan bir şey oldu. Birkaç kişiye söylediğim oldu sadece zor dönemdeyken. Hatta ‘Fatih Terim fonzedeleri’ diye gruplar kurulmuş. Ben Hoca’ya bir fon kuracaktım, öyle bir planım vardı ama kurulamadı.

Bir şube müdürünün banka dışında para alıp vermesi hatta şubede paraya dokunması bile yasak. Florya’da, yan sokakta ödenen bir paranın bir bankada değerlendirilmeyeceğini biliyorlardı. Değerlendireyim diye borç verdiler bana. Seçil bu parayı fazlasıyla öder diye verdiler. Ödemeleri yapamadığım dönemde evimin kapılarını yumrukluyorlardı, bankanın kapısında bekliyorlardı. O za-man para nerede? Benim param yok. 2022’de kimler zenginleşmiş onlara bakılsın. Malımı mülkümü, her şeyimi kaybettim. Türki-ye’nin en büyük dolandırıcısı yaptılar beni. Müştekiler benim bir telefonumla gelmediler, teknik direktör kamplarında konuşuluyordu. Gerçekten fon kurulsaydı kurtuluş olacaktı. Birbirini tamamlayan bir silsileyle devam etti.”

İKİ KİŞİYE TAHLİYE YOK

Seçil Erzan ve ‘çantacı’ sı olduğu iddia edilen Ali Yörük’ün tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Selçuk İnan’ın ifadesinin alınması için Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazılmasını talep etti. Banka üst düzey çalışanları Sermin Tekin, Tanju Kaya, Cenk İzgi ve Oğuz Atilla ile diğer banka çalışanlarının tanık olarak dinlenmesine, daha sonra ise banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun dinlenmesine ilişkin talebin değerlendirilmesine hükmetti. Nur Erkasap ve Fatih Terim’in tanık olarak dinlenmesi talebinin daha sonra değerlendirilmesine karar veren mahkeme, tanık olarak dinlenecek olan Hakan Kıran’ın zorla getirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Hürriyet

# HER, VAR, para, selçuk inan, fatih terim

10 Mar 2024 - 10:22 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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