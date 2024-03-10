İlk teravih, ilk sahur

Yarın başlayacak ilk oruç için de bu gece sahura kalkılacak. İmsak saat 05.47’de. Ramazanın ilk günü 13 saat 22 dakika oruçlu kalacak vatandaşlar, ilk iftarı yarın akşam saat 19.09’da yapacak. Ramazan ayının son günü, 9 Nisan’da ise oruçlu kalınacak süre 14 saat 46 dakikaya ulaşacak.
SON GÜN ORUÇ SÜRESİ 14 SAAT 46 DAKİKA
Ramazan ayı son günü 9 Nisan’da imsak vakti 04.54, iftar vakti 19.40 olarak belirtildi. Vatandaşlar, Ramazan Ayının son günü ise 14 saat 46 dakika oruç tutacak. Bu yıl Kadir Gecesi 5 Nisan’ı, 6 Nisan’a bağlayan gece. Bayram namazı ise bayramın 1’inci günü de olan 10 Nisan sabahı, saat 07.00’de kılınacak. İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.