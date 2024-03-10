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İlk teravih, ilk sahur

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İslam aleminin en kutsal ayı, “Onbir Ayın Sultanı” Ramazan başlıyor. İlk teravih namazı bu akşam kılınacak.

İlk teravih, ilk sahur mask
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Yarın başlayacak ilk oruç için de bu gece sahura kalkılacak. İmsak saat 05.47’de. Ramazanın ilk günü 13 saat 22 dakika oruçlu kalacak vatandaşlar, ilk iftarı yarın akşam saat 19.09’da yapacak. Ramazan ayının son günü, 9 Nisan’da ise oruçlu kalınacak süre 14 saat 46 dakikaya ulaşacak.

SON GÜN ORUÇ SÜRESİ 14 SAAT 46 DAKİKA

Ramazan ayı son günü 9 Nisan’da imsak vakti 04.54, iftar vakti 19.40 olarak belirtildi. Vatandaşlar, Ramazan Ayının son günü ise 14 saat 46 dakika oruç tutacak. Bu yıl Kadir Gecesi 5 Nisan’ı, 6 Nisan’a bağlayan gece. Bayram namazı ise bayramın 1’inci günü de olan 10 Nisan sabahı, saat 07.00’de kılınacak. İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi

# Ramazan, iftar

10 Mar 2024 - 10:48 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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