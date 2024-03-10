Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
10 Mar 2024 - 11:07- Ekonomi G:

Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı?

ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart seçimleri öncesinde kamuoyunda emekli maaşlarının ve asgari ücretin artırılacağına yönelik beklentiler oluşurken, konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçenin sonsuz olmadığına vurgu yaptı. Yılmaz, "Elimizdeki imkanları kullanarak adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz" dedi.

Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kamuoyunda " seçim öncesi emekliye ek zam" beklentisi oluşmuş durumda. Ramazan ve Kurban bayramları için emekliye 2'şer bin liradan toplamda 4 bin lira ödenen bayram ikramiyeleri 3'er bin liradan 6 bin liraya yükseltildi. Milyonlarca çalışan ve emekli ek zam - ikinci ücret artışı gündemini takip ediyor."

HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

31 Mart seçimleri öncesinde emekli maaşlarına ve asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya katıldığı canlı yayında yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Olabildiğince elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu konularda adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe, geliştikçe, istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük yine aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ EMEKLİ OLDU, ÇALIŞANLAR OLDU"

Cevdet Yılmaz, bütçenin sonsuz olmadığına ve kısıt olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti; "Bizim önceliğimiz emekli oldu, çalışanlar oldu. Kesinlikle bundan hiçbir tereddüt yok. Bütçemizin içindeki payına bakabilirsiniz. Çalışanların payına, emeklilere yaptığımız aktarmaların sosyal güvenlik sistemine. Ama bir taraftan da şu gerçek tabii, emekli sayımız da oldukça yüksek bir rakama geldi, 16 milyon gibi bir rakama ulaştık. Dolayısıyla burada en küçük attığınız adımın büyük bir yansıması oluyor. Bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artış yapıldı değil mi? Bunun mali yansıması 27 buçuk milyar lira. Tek başına bu atılan adımın mali etkisi 27,5 milyar lira.

"AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU SEÇİM SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ”

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da geçtiğimiz günlerde, emekli maaşlarına ek zam gündemiyle ilgili konuşmuştu. Akbaşoğlu, emeklilerin aylıklarındaki iyileştirme için seçim sonrasını işaret ederek, Meclis'in nisan ayında çalışmalarına başladıktan sonra konunun ele alınacağını söylemişti.

Kaynak: Sondakika

# 31 Mart, seçim, meclis, parti, sosyal, Ramazan, Zam

10 Mar 2024 - 11:07 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.177.978 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

e-ihracata dair önemli bilgiler "e-Kolay İhracat Platformu"ndan paylaşılacak mask
e-ihracata dair önemli bilgiler "e-Kolay İhracat Platformu"ndan paylaşılacak
Ticaret Bakanı Bolat: Hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz mask
Ticaret Bakanı Bolat: Hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz
Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti mask
Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı mask
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı
Bakan Şimşek'ten 'Fitch' açıklaması: Böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek mask
Bakan Şimşek'ten 'Fitch' açıklaması: Böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek
Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti mask
Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL