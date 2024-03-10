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Kaçak yayın izleyenlere büyük cezalar yolda

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Ücretli dizi, film ya da maç izleme hizmeti veren platformların hizmetini kaçak olarak sunan mecralar bulunuyor. IP TV ve kaçak yayın izleyen kullananlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Kaçak yayın izleyenlere büyük cezalar yolda mask
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Dizi, film ya da maç izleme hizmeti veren yasal platformları kaçak bir şekilde sunan bazı mecralar bulunuyor. Uzmanlar, kaçak yayınların izlendiğinin tespiti halinde, hapis cezası ile karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyarıyor.

ÜLKEYE ZARAR VERİYOR

TRT'nin haberine göre, genellikle ücretli dizi film ya da maç izleme hizmeti veren uygulamaların ve yasal olmayan platformların ülkeye ekonomik anlamda da büyük zararı var. Uzmanlar uyarıyor. Bu tür platformları kullanıyorsanız, adli bir soruşturmayla muhatap olabilirsiniz.

HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Müge Doğan, ''Ceza Kanunu'muzda düzenlenen bir madde var bununla alakalı. İnternet üzerinden yayın yapan şifreli veya şifresiz yayın yapan kuruluşların illegal bir şekilde bu yayınları kullananlar ve buna şey sağlayanlar, menfaat sağlayanlar Ceza Kanunu'nda düzenlenen bir suç kapsamında yer almaktadır" dedi. Doğan, "Kanun der ki; karşılıksız menfaat sağlama suçu, bu suçun da cezası, hem yayın yapanlar açısından, hem izleyenler açısından 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor kanun" İfadelerini kullandı.

BAŞINIZ BELAYA GİREBİLİR

Ücretini öderken başka bir adli bir olayla da karşı karşıya kalınabilir. Kaçak IP TV hizmeti veren kuruluşlar ödemeyi İban yoluyla alıyor. Yani kullanıcılardan; kaçak platform hizmetinin ücretinin şahsi bir hesaba gönderilmesi isteniyor. Uzmanlar bu konuda da uyarıyor. Parayı gönderdiğiniz kişi herhangi bir terör ya da suç örgütüne mensup biri çıkarsa… Başınız belaya girebilir.

Kaynak: TRT Haber

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10 Mar 2024 - 11:10 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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