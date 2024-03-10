Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

KOÜ ile İSU Arasında “Deney” İş Birliği Protokolü İmzalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye’de hizmet veren “Su Kanal İdareleri” arasında öncü ve referans alınan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Merkez Laboratuvarı’nda Kocaeli Üniversitesi artık talep ettiği deneyleri yapabilecek.

KOÜ ile İSU Arasında “Deney” İş Birliği Protokolü İmzalandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ile Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt arasında Kocaeli Üniversitesinde yürütülen tez, proje, AR-GE ve benzeri nitelikteki deney çalışmalarının İSU Merkez Laboratuvarı’nda yapılmasına imkân sağlayan iş birliği protokolü imzalandı.

 

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Merkez Laboratuvarı, birçok kamu ve sanayi kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ulusal ve uluslararası alanda deney hizmeti sunan son teknoloji donanımı ve alt yapısına sahip bir laboratuvar olarak hizmetlerine devam etmektedir. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalandı. İSU Genel Müdürlüğünde imzalanan protokole; Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Özbay, Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Arzu Morkoyunlu, İzmit Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Erhan Gengeç, Kimya Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Başar Uyar, Kimya Bölümünden Prof. Dr. Nalan Tekin,  Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, Kocaeli Meslek Okulundan Doç. Dr. Taner Erdoğan, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Mihriban Civan ve Uzman Dr. Bahar Kutluk ile İSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Doç. Dr. Burak Kızılöz katıldı.

 

DENEYLER, İSU LABORATUVARINDA YAPILACAK

Uluslararası düzeyde hizmet veren İSU Merkez Laboratuvarı’nda su ve atık su üzerinde yapılan analizler, sadece Kocaeli’ne değil ülkemize de değer katmaya devam ediyor. Ülke genelinde yer alan birçok kamu ve sanayi kuruluşuna hizmet veren İSU Merkez Laboratuvarı, artık Kocaeli Üniversitesinin yürütmekte olduğu tez, proje, AR-GE ve benzeri nitelikteki çalışmalarda ihtiyaç duyulan deney hizmeti taleplerini de karşılayacak.

 

GENEL MÜDÜR ALİ SAĞLIK: “İSU, ÜNİVERSİTELER İÇİN MADEN”

Kocaeli Üniversite ile imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık: “İSU Genel Müdürlüğü olarak Türkiye’de “Su ve Kanal İdareleri” arasında öncü bir kurumuz. Bizim tesislerimiz ve yatırımlarımız aslında üniversiteler için bir maden gibi değer taşıyan noktalar. Eğitim kurumlarımız tarafından buraların değerlendirilmesi ve yaptığımız işlerle ilgili bilgi paylaşımının yapılması bize çok büyük mutluluk veriyor. İmzaladığımız iş birliği protokolü ile bundan sonra Kocaeli Üniversitesi talep ettiği deneyleri, İSU Merkez Laboratuvarı’mızda yapabilecek. Bundan dolayı çok mutluyuz, hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

 

Kaynak: Bülten

# Büyükşehir, Kocaeli, Türkiye, hizmet, İzmit

10 Mar 2024 - 11:12 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.177.978 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kaçak yayın izleyenlere büyük cezalar yolda mask
Kaçak yayın izleyenlere büyük cezalar yolda
Kocaeli'nin yöresel lezzetleri Yerel Kültür Müzesi’nde Keşfediliyor mask
Kocaeli'nin yöresel lezzetleri Yerel Kültür Müzesi’nde Keşfediliyor
Kocaeli’nin yeni tenis merkezinde temel hazırlığı mask
Kocaeli’nin yeni tenis merkezinde temel hazırlığı
Çayırova Belediyesi Engelliler Merkezi hizmete açıldı mask
Çayırova Belediyesi Engelliler Merkezi hizmete açıldı
Gölcüklü çocuklar geleneksel Ramazan akşamları coşkusunu yaşayacak mask
Gölcüklü çocuklar geleneksel Ramazan akşamları coşkusunu yaşayacak
Mobilya sektörü 2024'e hızlı giriş yaptı mask
Mobilya sektörü 2024'e hızlı giriş yaptı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL