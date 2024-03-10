KOÜ ile İSU Arasında “Deney” İş Birliği Protokolü İmzalandı

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ile Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt arasında Kocaeli Üniversitesinde yürütülen tez, proje, AR-GE ve benzeri nitelikteki deney çalışmalarının İSU Merkez Laboratuvarı’nda yapılmasına imkân sağlayan iş birliği protokolü imzalandı.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Merkez Laboratuvarı, birçok kamu ve sanayi kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ulusal ve uluslararası alanda deney hizmeti sunan son teknoloji donanımı ve alt yapısına sahip bir laboratuvar olarak hizmetlerine devam etmektedir. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalandı. İSU Genel Müdürlüğünde imzalanan protokole; Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Özbay, Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Arzu Morkoyunlu, İzmit Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Erhan Gengeç, Kimya Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Başar Uyar, Kimya Bölümünden Prof. Dr. Nalan Tekin, Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, Kocaeli Meslek Okulundan Doç. Dr. Taner Erdoğan, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Mihriban Civan ve Uzman Dr. Bahar Kutluk ile İSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Doç. Dr. Burak Kızılöz katıldı.

DENEYLER, İSU LABORATUVARINDA YAPILACAK

Uluslararası düzeyde hizmet veren İSU Merkez Laboratuvarı’nda su ve atık su üzerinde yapılan analizler, sadece Kocaeli’ne değil ülkemize de değer katmaya devam ediyor. Ülke genelinde yer alan birçok kamu ve sanayi kuruluşuna hizmet veren İSU Merkez Laboratuvarı, artık Kocaeli Üniversitesinin yürütmekte olduğu tez, proje, AR-GE ve benzeri nitelikteki çalışmalarda ihtiyaç duyulan deney hizmeti taleplerini de karşılayacak.

GENEL MÜDÜR ALİ SAĞLIK: “İSU, ÜNİVERSİTELER İÇİN MADEN”

Kocaeli Üniversite ile imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık: “İSU Genel Müdürlüğü olarak Türkiye’de “Su ve Kanal İdareleri” arasında öncü bir kurumuz. Bizim tesislerimiz ve yatırımlarımız aslında üniversiteler için bir maden gibi değer taşıyan noktalar. Eğitim kurumlarımız tarafından buraların değerlendirilmesi ve yaptığımız işlerle ilgili bilgi paylaşımının yapılması bize çok büyük mutluluk veriyor. İmzaladığımız iş birliği protokolü ile bundan sonra Kocaeli Üniversitesi talep ettiği deneyleri, İSU Merkez Laboratuvarı’mızda yapabilecek. Bundan dolayı çok mutluyuz, hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Kaynak: Bülten