Engelliler Merkezi hizmete açıldı

İlçedeki özel bireylerin sosyal, kültürel, spor ve eğitim yaşamlarına sonsuz katkılar sağlayacak ve onların yaşamlarını kolaylaştıracak Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezinin açılış kurdelesi kesildi. Programda ilk olarak Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nin yapım sürecine ilişkin bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Konuşmasında, Çayırova’ya hizmet etmekten gurur duyduğunu söyleyen Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Bugün burada büyük bir hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özel kardeşlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu mekan sayesinde özel kardeşlerimize yaptığımız hizmetleri daha kapsamlı bir şekilde devam ettireceğiz. Çayırova’ya hizmet sevdasıyla çıktığımız bu yolda ilçemize güzel eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız bu mekanı yapmadan önce Türkiye’nin birçok noktasındaki yerleri gezdik ve oralardan fikirler aldık. İhtiyaç duyulan her alanda hizmet versin düşüncesiyle bu eseri inşa ettik" dedi.

"Sadece bir bina olmasın, ailelerimizin taleplerini de karşılasın istedik. Engelli bireylerimizin gündüz ve gece konaklamasına imkan sağlayacak bir bina yaptık. Ailelerimizin ve özel bireylerimizin sosyalleşmesi için bu merkezimizde çalışmalar yaptık. Eğitim atölyeleri ve eğitim odalarıyla, konferans salonundan, veli eğitim odasına, spor salonundan, sesli kütüphanesine kadar her şeyi düşündük. Dış ve iç mekanlarıyla tüm detayları düşünülmüş bir projeyi hayata geçirdik. Ayrıca bu binanın bir kısmı, birinci, ikinci ve üçüncü kademe olarak özel bireylerimize eğitim yuvası olacak. Özel bireylerimiz burada okula gelecek. Biz sizlere hizmet etme şerefini yaşıyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin, bütün özel bireylerimiz bizim özel bireylerimiz, bütün yavrularımız, bizim yavrularımız. Bugüne kadar bize verdiğiniz desteklerden ötürü, bu eserin kazandırılmasında emeği olan tüm kardeşlerimize ve büyüklerimize çok teşekkür ediyorum"

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ise gururlu olduklarını belirterek, "Artık ilçemizde özel eğitime gerek duyan çocuklarımızın anneleri babaları rahat edecek, özel kardeşlerimiz ihtiyaç duydukları hizmeti alacak. Bu merkezimiz ilçemizdeki büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Bu anlamda belediyemiz görevini fazlasıyla yerine getiriyor" diye konuştu.

Kurdelesi kesilen Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde konferans salonu, spor salonu, bireysel ve grup eğitim odaları, empati kafe, müzik odası, resim ve görsel sanatlar odası, fizik tedavi odası, veli eğitim odaları, konaklama odası, sergi ve fuaye alanı, engelsiz park, teknoloji eğitim ve uygulama odası, engelliler stratejik araştırmalar merkezi ve birinci, ikinci, üçüncü kademe özel eğitim okulu yer alacak.

Kaynak: Bülten