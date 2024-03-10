Gebzeli voleybolcuların çok büyük başarısı

NORMAL SEZONU 4’ÜNCÜ BİTİRDİ

Salon sporlarında erkeklerde son yıllarda Kocaeli takımları çok başarılı olamıyor. Ne basketbolda, he de voleybolda Süper Lig’i zorlayacak bir takımımız yok. Bu sezon ise erkekler voleybolda Gebze Belediyespor’un çıkışı var. Kırmızı-Beyazlı ekip, 1.Lig’de normal sezonda oynadığı son maçında evinde Ankara Tarım Kredi Gençlikspor’u rahat bir oyundan sonra 3-0 yendi. Setleri 25-20, 25-15 ve 25-20 kazanan Gebze Belediyespor, normal sezonu 41 puanla 4.sırada tamamladı, ismini Play-Off’a yazdırdı. Temsilcimiz, Play-Off maçlarında Süper Lig’e çıkmak için mücadele edecek. Play-Off maçları iki grupta ilk 4 sırayı alan toplam 8 takım arasında oynanacak. İki takım ismini Süper Lig’e yazdıracak.

Kaynak: Spor servisi