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Karamürselli kızlara moral kahvaltısı

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Karamürsel Belediyespor Kulübü’nün kadın futbol takımı devre arasına girilen ligde moral kahvaltısında buluştu. Kahvaltıya Kocaeli Ak Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu ve Ak Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya da katıldı.

Karamürselli kızlara moral kahvaltısı mask
Karamürselli kızlara moral kahvaltısı
Karamürselli kızlara moral kahvaltısı
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4.SIRADA TAMAMLADILAR

Kadınlar 3.Lig 13.Grup’ta mücadele eden, sezonun ilk yarısını topladığı 13 puanla 4.sırada tamamlayan Karamürsel Belediyespor, kahvaltıda bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltı programına Ak Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ile Ak Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya da yer aldı. Hem bireysel hem de takım sporlarında kadınların daha çok yer alması gerektiğine vurgu yapan Tipioğlu, kadın futbolcuları başarılardan dolayı tebrik etti.

Karamürselli kızlara moral kahvaltısı

“ÇABAMIZ DEVAM EDECEK”

Kahvaltı programındaki davetlerini geriye çevirmeyenlere teşekkür eden Karamürsel Belediyespor Kulübü Teknik Direktörü Metin Demirkıran, “İlçemizde kızlarımızla bir yolculuğa çıktık. Başarılı olmak için sezon başından beri ciddi çalıştık. İlçemizi en iyi şekilde hizmet etmek ve sporu her alana yaymak için çabamız devam edecek. Bu güzel organizasyonda emeğe geçenlere ve bizleri yalnız bırakmayan vekilimiz Sayın Veysel Tipioğlu ile Mesut Başkanımıza desteklerinden dolayı da teşekkür ederim” dedi.

 

Karamürselli kızlara moral kahvaltısı
Karamürselli kızlara moral kahvaltısı

 

 

 

Kaynak: Spor servisi

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10 Mar 2024 - 11:24 Kocaeli- Spor --- Okunma

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