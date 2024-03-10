BBP, Büyükakın ve Tutuş için özel program yaptı

Mahalle buluşmasında AK Parti İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Av. Kaan Şengil, Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanı Fatih Ekmekçioğlu, Gültepe Paltformu Başkanı Taner Sinan Çakırer, İzmit Belediyesi meclis üyesi adayı Gökhan Aladağ ve Batıkan Akballı, ilçe başkanları, kadın kolları, İl ve İlçe yöneticileri ve çok sayıda partililer alanı doldurdu. Gültepe Platformu Başkanı Taner Sinan Çakırer'in konuşmasıyla başlayan şölende çok sayıda havai fişek ve meşalelerle mahalle adeta şölen yerine döndü.

SİZLERDEN SÖZ İSTİYORUM

Büyük Birlik Partisi Kocaeli il Koordinatörü Metehan Küpçü konuşmasında "Bu soğuk havaya rağmen buraya gelip bizleri şereflendirdiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sizlerden söz istiyorum. Muharrem Tutuş başkanımı Allah'ın izniyle Belsa Plaza’ya oturtacağız" dedi.

AYRIMCILIK YAPMAYACAĞIZ

Daha sonra mikrofonu alan İzmit Belediyesi Başkan adayı Muharrem Tutuş " 31 Mart günü İzmit Belediysi İzmit'li kardeşlerimizin olacak. Söz veriyorum bizim belediyeciliğimizde kimseyi işten atmayacağız, Ayrımcılık yapmayacağız. İzmit Belediyesini ve İzmit'li hemşerilerizi hakettiği hizmetlere kavuşturacağız ." dedi.

BÜYÜKAKIN: 13 - 0 YAPACAĞIZ

Kalabalığın ısrarı üzerine Metehan Küpçü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı arayıp mahallelinin dileğini söyleyince, Başkan Büyükakın "Bu soğukta beni beklerler de ben katılmaz mıyım" dedi ve programa katıldı.

BURADA İŞLEM TAMAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Doçent Dr. Tahir Büyükakın'ın konuşması sık sık yapılan tezahüratlar nedeniyle kesildi. Tahir Büyükakın "Görüyorum ki burada işlem tamam. Allah'ın izniyle 13 - 0 yapacağız. Cumhur Başkanımızın söylemi doğrultusunda son seçimi olacağı için Kocaeli genelinde bu seçimlerde rekor kırarak kendisine teşekkür edelim." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi