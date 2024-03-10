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Şeker ve Çiftçi, Sinoplular Derneği’ne konuk oldu

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Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova İlçe Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker’le birlikte Çayırova Sinoplular Derneği’ni ziyaret etti.

Şeker ve Çiftçi, Sinoplular Derneği’ne konuk oldu mask
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki hemşehri dernekleriyle buluşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Çayırova Sinoplular Derneği’ni ziyaret eden Çiftçi, burada Sinoplu hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Çiftçi’yi, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ermiş Göksu, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, AK Parti Çayırova Gençlik Kolları Başkanı Furkan Yavuz, meclis üyesi adayları ve Çayırova’da yaşayan Sinoplular katılım gösterdi. İlk olarak Çayırova Sinoplular Derneği Başkanı Muammer Aydın’ın selamlama konuşmasıyla başlayan programda, Sarıdede ve Akkuş da katılımcılara hitap etti.

 

“ÇAYIROVA’MIZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Selamlama konuşmalarının ardından programda Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin 5 yıllık görev süresi boyunca hayata geçirdiği çalışmalara yönelik sinevizyon gösterimi yapıldı. Akabinde ise toplantıda açıklamalarda bulunan Çiftçi, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları çalışmaları kendisini dinlemeye gelen Sinoplu hemşehrilerine anlattı. Dernek ziyaretinde söz alan AK Parti MKYK Üyesi Şeker ise, Çiftçi’nin birçok çalışmayı ilçeye kazandırdığının altını çizdi. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Çiftçi, “Birlik ve beraberlik içinde sevdamız, Çayırova’mız için çalışacağız. Bugün Sinop’umuzun güzel insanlarıyla bir araya geldik. Bizleri sevgi, muhabbetle karşılayan ve gönül sofralarında ağırlayan dernek başkanımız Muammer Aydın, yönetimine ve hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

 

Kaynak: Bülten

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10 Mar 2024 - 12:09 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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