Özlü: Milletimizin bir kuruşunu israf etmedik

SICAK VE SAMİMİ ŞEKİLDE AĞIRLANDI

AK Parti ve Cumhur İttifakı Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, seçim çalışmaları kapsamında Tepecik Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Her gittiği yerde yoğun ilgi ve destekle karşılanan Belediye Başkanı Yasin Özlü, Tepecik halkı tarafından da sıcak ve samimi bir şekilde ağırlandı. Gördüğü ilgiden memnun kalan Özlü, kendisine verilen desteğe layık olacağını söyledi.

“HER KURUŞU HİZMETE DÖNÜŞTÜRDÜK”

Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Siyasi ve belediye başkanlığı hayatım boyunca dikleşmeden, hep dik durmaya çalıştım. Hep bir karakter ortaya koymaya çalıştım. Milletimizin bir kuruşu dahi israf etmeden şehrimize hizmet etmeye çalıştım. Hiçbir kuruşu israf etmedik ve bu milletin her kuruşunu hizmete dönüştürdük. Allah'ın izniyle, Başiskeleli komşularımın da desteği ile hiç kimsenin önünde eğilmeyiz Allah'ın izniyle” dedi.

Kaynak: Bülten